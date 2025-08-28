Los 4 participantes eliminados que pueden volver a La Voz Argentina

Cada año La Voz Argentina busca incorporar dinámicas que logren mantener las expectativas de los fanáticos y darle más emoción al certámen musical. Este 2025 se estrenó La Voz, El regreso, un repechaje que se transmite por streaming y que ofrecer a los concursantes eliminados una segunda oportunidad de convertirse en al gran voz del país.

Karina "La Princesita"

Este nuevo formato, conducido por Sofi Martínez y con Karina “La Princesita” como coach, reúne a los participantes que quedaron fuera en las etapas de audiciones, batallas o knockouts. Durante diez emisiones en vivo, transmitidas por Luzu TV y Streams Telefe, los cantantes compiten nuevamente por obtener un lugar en el escenario principal de La Voz Argentina.

Los últimos 6 artistas que lucharon para volver a La Voz Argentina

La última emisión de La Voz, El Regreso, reunió a seis cantantes que buscaban esa oportunidad única: Vanesa Mardesena, Leandro Colman, Francisco Riera, Avril Areste, Francisco “Kakush” González y Rogelio Posat. Todos ellos fueron eliminados en instancias previas de La Voz Argentina, pero volvieron a subirse al escenario con una mezcla de nervios e ilusión.

La dinámica era sencilla. Cada uno de los participantes eligió un tema con el que intentó convencer a Karina: Kakush interpretó “La vida es una moneda”, Avril optó por “Almost is never enough”, Rogelio emocionó con “A mis amigos”, Francisco eligió “Polaroid de locura ordinaria”, Vanesa interpretó “Me va a extrañar” y Leandro cerró con “Si no es muy tarde”. Aunque la decisión no fue fácil de tomar, finalmente la coach anunció sus cuatro seleccionados

Los participantes que vuelven a La Voz Argentina

Los participantes queganaron la contienda fueron: Vanesa Mardesena, Leandro Colman, Francisco “Kakush” González y Francisco Riera. Ahora, ellos tendrán la posibilidad de presentarse en vivo el domingo 31 de agosto en el escenario principal de La Voz Argentina, donde cada uno interpretará un nuevo tema.

Kakush

Ahora si, la decisión final estará en manos del público, que mediante su voto elegirá a quien darle una segunda oportunidad dentro de la competencia. De esta manera, La Voz, El Regreso no solo amplía la experiencia televisiva al streaming, sino que logra reforzar el vínculo con la audiencia, que ahora tiene el poder de consagrar a uno de los cuatro competidores como el competidor oficial que regresa a La Voz Argentina