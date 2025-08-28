Natalia Oreiro defendió al cine argentino y pidió resistir: “No nos tienen que ganar”

Natalia Oreiro estrenará, el próximo 4 de septiembre y más adelante en plataformas, “La mujer de la fila”, una de las películas más esperadas del año. En ese contexto, la talentosa actriz se tomó un tiempo para conversar con la prensa y hablar de uno de los temas del momento: la situación que vive la producción de cine.

La palabra de Natalia Oreiro sobre el presente del cine nacional

En diálogo con Puro Show, Natalia Oreiro no tuvo mayores rodeos al hablar de su situación personal. “Me siento una privilegiada en muchos sentidos. Por tener trabajo, por tenerlo dentro del cine. La industria está pasando un momento muy duro, como muchos otros sectores de la sociedad”, expresó.

Natalia Oreiro en "La mujer de la fila".

De inmediato, hizo un paralelismo con su situación personal y lo que pasan el resto de las productoras de cine. “Esta es una película grande, que tiene mucho apoyo privado, pero necesitamos que las películas independientes, de directores que tienen su ópera prima, sucedan. Porque es el semillero del futuro de nuestro cine (…) somos una sociedad que necesita tener, en el cine y en el arte, su propia idiosincrasia. Que se nutre con lo de afuera, pero si no tenés tu historia contada es difícil identificarse”, añadió.

Tras esas palabras, el cronista le preguntó si el cine argentino atraviesa un periodo de resistencia que hace que sea imposible que funcione sin financiamiento. “Creo que hay que resistir y hay que hacer. Confío en encontrar la manera, en encontrar la manera de poder filmar. Hay que salir, hay que filmar con lo que se tenga, hay que seguir escribiendo y hay que unirnos y que suceda. Porque si no…si no, nos ganan, y no nos tienen que ganar”, respondió Natalia Oreiro, totalmente sincera.

Para finalizar, habló de la polémica que se generó en los últimos meses y marco la importancia de respetar a quien piensa diferente y la tolerancia hacia el otro. “Todos tenemos el derecho de expresarnos y recibir el mismo respeto y escucha del otro lado. Ese es el país y el mundo que yo quisiera, para mí y para mi hijo”, explicó.

De esta manera, Natalia Oreiro opinó de presente del cine nacional y se diferenció de voces como las de Guillermo Francella. Totalmente calma y amable, la actriz dio su punto de vista y dejó clara su postura.