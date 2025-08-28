La nueva casa de Nico Vázquez: dónde se mudó y con quién vive

Nico Vázquez dio un paso importante en su vida personal y se instaló en un nuevo hogar, en medio de una etapa de cambios. La nueva casa, ubicada en un barrio porteño, marca el inicio de una rutina distinta, con nuevos espacios y compañía renovada. Tras dejar la vivienda que compartía con Gimena Accardi en Zona Norte, el actor eligió un entorno más urbano.

Nico Vázquez inició una nueva etapa en su vida personal y eligió mudarse a un hogar diferente, dejando atrás la casa que compartía con Gimena Accardi. La residencia, ubicada en un barrio porteño, refleja un cambio de ritmo y una búsqueda de mayor privacidad. Con nuevos espacios y una rutina renovada, apuesta por un entorno más urbano para reorganizar su día a día.

Luego de 18 años de relación y con una separación cargada de polémicas donde se conoció una infidelidad de parte de la actriz, el ex Casi Ángeles decidió trasladarse a vivir en un nuevo entorno. La noticia fue difundida por la cuenta de Gossipeame, manejada por la influencer Pochi, quien compartió imágenes y detalles del nuevo presente del actor.

La mudanza marcó un punto de inflexión en la vida de Nico Vázquez, que actualmente vive solo. Según se pudo saber, el departamento está ubicado en una zona tranquila, donde fue visto en varias ocasiones. Vecinos del barrio lo reconocieron caminando por la zona, haciendo compras o tomando algo en cafés cercanos, siempre con perfil bajo.

Una de las imágenes que circuló en redes lo muestra sentado en un bar, tomando un café y llevando bolsas de comida. La foto fue publicada por Pochi en Gossipeame, su cuenta de Instagram, generando comentarios sobre el estado anímico del director, quien está atravesando una etapa cargada de cambios.

“La no noticia: Nico Vázquez el viernes pasado, tipo 15:30, en un café por Núñez, se tomó un café y se llevó unas bolsas de comida. Me da que su separación lo tiene re mal, lo veo desmejorado”, escribió en redes sociales la periodista en redes sociales. En la publicación, se lo ve serio con ropa deportiva y enfocado en su celular.

La decisión de tomar nuevos rumbos coincide con los dichos de Gimena Accardi en OLGA, donde rompió el silencio y, respondiendo a LAM (América), admitió haberle sido infiel. “Cometí un error, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo así. Sí, en la pareja soy la responsable de mandarse una cagada, en estos 18 años”, expresó.

Por su parte, Nico Vázquez continúa con la exitosa temporada teatral de Rocky, obra que protagoniza y produce. A pesar del contexto personal, mantiene su compromiso laboral y se lo ve activo en cada función. Aunque tuvo que postergar dos funciones luego de haber recibido un golpe en la zona del torso que lo mantuvo lejos de los escenarios.

Nico Vázquez se instaló en su nuevo departamento y comenzó a construir una rutina diferente, en sintonía con los cambios que atraviesa en lo personal. Según se conoció, se lo vio por Núñez en actividades cotidianas, con perfil bajo y actitud tranquila, en un entorno que parece acompañar esta etapa diferente de su vida.

