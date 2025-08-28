Dolores Barreiro y su hija, Indra, marcan tendencia en París con los pantalones palazzo del momento

Dolores Barreiro volvió a conquistar las calles de París con su estilo boho-chic inconfundible. La modelo compartió una serie de postales de su escapada junto a su hija Indra, donde ambas se robaron todas las miradas con un look coordinado que tiene como protagonista a los pantalones palazzo de colores, una prenda estrella para la temporada primavera-verano.

En su cuenta de Instagram, Dolores acompañó las imágenes con una frase que resumió la magia de su viaje: “La Vie en rose, manjares, Monet & la tour Eiffel”. Las postales incluyen desde caminatas por los rincones más emblemáticos de la ciudad, como la Torre Eiffel, hasta visitas culturales, como la casa de Monet en Giverny. Pero lo que más llamó la atención fueron sus elecciones de moda, siempre en sintonía con su estilo que la caracteriza desde hace años.

Dolores Barreiro, su mamá y su hija, Indra, en París

Dolores Barreiro y su hija, Indra, marcan tendencia en París

En una de las fotos se la ve con un pantalón palazzo de estampado geométrico en tonos marrones y beige, acompañado por una remera blanca básica con detalles amarillos en el cuello y las mangas. Un look simple, cómodo y elegante que confirma por qué esta silueta se impone entre las tendencias: estiliza, aporta movimiento y resulta ideal tanto para el día como para la noche, acomodándose a distintas ocasiones.

Dolores Barreiro

Indra, por su parte, demostró que heredó el estilo de su madre al lucir también un palazzo, pero en versión infantil. Eligió un diseño rayado en tonos anaranjados que combinó con un top amarillo sin mangas, logrando un look fresco y alegre que refleja perfectamente un espíritu bohemio y divertido a la vez. Las imágenes muestran a madre e hija disfrutando juntas, con looks coordinados que marcan tendencia y anticipan el protagonismo que tendrán los palazzo en los próximos meses.

Indra, la hija de Dolores Barreiro

Además de los outfits, la empresaria compartió momentos familiares dignos de recordar. En otra postal se la ve junto a Indra y su madre, celebrando con macarons y bebidas en lo alto de la Torre Eiffel. También recorrieron calles parisinas, donde el estilo de Dolores volvió a destacar con un kimono estampado que acompañó a sus jeans amplios, sumando capas y texturas al mejor estilo boho.

La escapada de Dolores Barreiro e Indra se convirtió en un auténtico despliegue de estilo un estilo que acompañó perfectamente cada situación. Con looks relajados, llenos de color y personalidad, madre e hija demostraron que los palazzo son la prenda clave para esta temporada y que el estilo boho-chic, cómodo y sofisticado, sigue siendo una clave para la exmodelo.

F.A