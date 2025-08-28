Mauro Icardi contó cómo conoció a la China Suárez: "No fue casualidad"

Lejos de todo el escándalo que ha generado su relación, Mauro Icardi y la China Suárez han construido su propio refugio en Turquía. Allí, el deportista y la actriz han hecho gala de su complicidad, compartiendo en sus redes sociales momentos íntimos que dejan en evidencia cómo se ha consolidado su vínculo en los últimos meses.

La reacción del mensaje de Mauro Icardi a la China Suárez

Recientemente Mauro Icardi sorprendió con una publicación en Instagram que se viralizó rápidamente. El deportista armó un álbum en blanco y negro con fotografías junto a la China Suárez, donde le hizo una impresionante declaración y reveló el porqué coincidieron: “No fue casualidad, el destino nos eligió”.

Mauro Icardi y la China Suárez

Las imágenes compartidas por Mauro Icardi fueron tomadas en un restaurante, y aunque la pareja intentó enseñar su lado más romántico, las redes sociales rápidamente se encendieron y dispararon contra su complicidad. El gesto del futbolista quedó rápidamente opacado por una serie de comentarios por parte de los usuarios de internet.

Mauro Icardi y La China Suárez

Si bien la publicación tenía la intención de ser una dedicatoria romántica, terminó generando un espacio de opiniones divididas sobre la relación de Mauro Icardi y la China Suárez. Comentarios como: “Tremendo amarre”, “¿El destino eligió que arruinen familias?” o “Son re falsos” fueron solo uno de los más destacados.

El complicado presente de Mauro Icardi

Si bien Mauro Icardi está intentando llevar una relación normal con la China Suárez, el vínculo está bajo la sombra del pasado del deportista. El delantero del Galatasaray sigue haciendo frente a una batalla judicial con su ex esposa Wanda Nara, una que no parece querer terminar pronto.

Mauro Icardi y La China Suárez

Sin embargo, mientras la justicia busca resolver sus problemas legales con Wanda Nara, Mauro Icardi sigue haciendo gala de la vida que está construyendo con la China Suárez, siendo las redes sociales el lugar en donde cada cierto tiempo hace declaraciones de amor a la actriz, dejando entrever que para él, ella es su futuro.