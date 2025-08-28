Afirman que Nico Vázquez también le fue infiel a Gimena Accardi: el detalle que lo incrimina

La historia de Nico Vázquez y Gimena Accardi parecía haber encontrado su punto final semanas atrás cuando la actriz reconoció públicamente que había sido infiel. En una entrevista con Olga, Accardi reconoció: “Me mandé una cagada, le pedí disculpas a Nico y me las aceptó. Esa parte de la historia es verdad, la otra no. Se me está vinculando a gente que tiene familia y no tiene nada que ver”.

Gimena Accardi y Nico Vázquez

No obstante, recientemente salieron a la luz versiones que dejan expuesto a Nico Vázquez. Y es que Rodrigo Lussich aseguró que Nico Vázquez también habría tenido una relación extramatrimonial, esta vez con su compañera de elenco en Rocky, Dai Fernández, quien ese ese momento mantenía una relación con Gonzalo Gerber, quien fue desvinculado de la obra sin mayores explicaciones.

El detalle que víncula a Nico Vázquez con Dai Fernández

Durante Intrusos, Rodrigo Lussich reveló los detalles que cambian la historia y la postura de Nico Vázquez: “En la foto original que hacen del elenco cuando hicieron las primeras lecturas estaba Gonzalo Geber y algo pasó que un día no estuvo más", comenzó. Según explicó el periodista, el bailarín había comenzado a sospechar de la cercanía de Fernández y Vázquez.

Nico Vázquez

El conductor brindó más información revelando: “El que se quiso separar es Gonzalo, él es el que tenía toda la sospecha de esta historia, en realidad”. Con estas palabras, Lussich dejó claro que la versión que pintaba a Nico Vázquez como “la víctima” comenzó a desmoronarse, ya que todo indica que durante la obra, las cosas pudieron haber traspasado límites.

El silencio de Nico Vázquez

Mientras que Gimena Accardi eligió confesar su error y aclarar que los nombres con quienes la vinculan no son ciertos, Nico Vázquez decidió quedarse en silencio. Para muchos, -incluyendo al conductor- esta decisión refuerza la hipótesis de que algo sucedió con Dai Fernández tras bambalinas.

Nico Vázquez y Gimena Accardi

Rodrigo Lussich también reveló la postura que Gonzalo Gerber tomó tras su separación con la actriz: “sinceramente no estoy de ánimo para hablar, vos me conocés y sabés que soy muy reservado”, sentenció cuando el periodista quiso indagar nuevamente en lo que había pasado entre Nico Vázquez y Dai Fernández.