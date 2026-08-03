¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 3 de agosto de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 3 de agosto de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Arrancás la semana con mucha iniciativa y ganas de resolver todo de una vez. Sin embargo, algunas demoras ajenas podrían poner a prueba tu paciencia. En el amor, una conversación sincera va a despejar dudas.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El lunes será ideal para ordenar prioridades y dejar de postergar una decisión importante. En lo económico podrían aparecer buenas noticias si administrás con cautela. En el plano afectivo, alguien va a valorar un gesto que parecía pequeño.

Tauro | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La creatividad estará de tu lado y vas a encontrar soluciones donde otros solo ven problemas. Aprovechá para iniciar proyectos o proponer ideas nuevas. Un llamado inesperado puede cambiar el rumbo del día.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Las emociones estarán a flor de piel, pero eso también te permitirá conectar mejor con quienes te rodean. No cargues con responsabilidades que no te corresponden. Un momento de tranquilidad al final del día te ayudará a recuperar energías.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Con el Sol impulsando tu confianza, será un excelente día para mostrar todo lo que sabés hacer. En el trabajo podrías recibir un reconocimiento o una propuesta interesante. En el amor, dejate sorprender.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

La organización será tu mejor aliada. Si mantenés el foco, vas a terminar más tareas de las que imaginabas. Prestá atención a los detalles antes de firmar o aceptar compromisos.

Virgo | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El equilibrio llegará cuando dejes de querer conformar a todo el mundo. Priorizá tus necesidades sin culpa. Un encuentro casual puede abrir una puerta interesante para las próximas semanas.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

La intuición estará especialmente afinada. Si algo no termina de convencerte, escuchá esa primera impresión. En el amor será un buen momento para aclarar malentendidos y dejar atrás viejas tensiones.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

LEl lunes traerá movimiento y oportunidades para salir de la rutina. Una propuesta inesperada podría entusiasmarte, pero analizá bien los detalles antes de responder. La noche será ideal para compartir con amigos o familia.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

La constancia empezará a dar frutos y podrías notar avances concretos en un objetivo que parecía estancado. No descuides los momentos de descanso: rendir más también implica saber cuándo frenar.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Las ideas innovadoras tendrán buena recepción. Si venías esperando el momento para plantear un cambio, este lunes puede ser el indicado. En el plano sentimental, evitá sacar conclusiones apresuradas.

Acuario | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La sensibilidad será una fortaleza y no una debilidad. Escuchar a alguien que necesita apoyo también te permitirá ver una situación propia desde otra perspectiva. Confiá en tus corazonadas.