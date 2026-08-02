Elina Costantini homenajeó a Frida Kahlo con su look folk chic

Recientemente en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) se anunció la llegada de la muestra "Viva Frida". Su inauguración oficial será el próximo mes de septiembre. En este contexto de máxima expectativa, Elina Costantini encabezó el anuncio oficial y acaparó todas las miradas gracias a una apuesta estilística minuciosamente curada. Su presencia redefinió los códigos de la alfombra roja al fusionar la alta costura con un claro tributo visual hacia la referente latinoamericana.

La Semana de la Alta Costura a cargo de Elina Costantini presentó “Viva Frida”, en el MALBA. Créditos: @semanaaltacosturabsas

Desde el primer instante, la organizadora del evento marcó tendencia al desplegar una propuesta de indumentaria que rindió culto a las raíces y a la estética de la emblemática creadora azteca. Su imponente look equilibró con maestría la modernidad de las siluetas contemporáneas con los acentos tradicionales que caracterizaron el universo estético de la pintora. De este modo, la moda dialogó de forma directa con el arte en una noche donde cada componente visual comunicó una profunda admiración cultural.

Elina Costantini: Una puesta en escena con sello propio y vestido rojo

El look principal de la referente de la moda destacó por un deslumbrante vestido largo en tonalidad rojo vibrante, un color pasional que remitió de inmediato a la fuerza expresiva de Frida. Este diseño protagonista se combinó de manera impecable con un chal negro de delicadas texturas y caída sutil, aportando un aire teatral y sofisticado a todo el conjunto. Cada detalle del vestuario reflejó un trabajo conceptual impecable que honró la identidad visual mexicana sin perder la elegancia internacional.

El look de Elina Costantini / Créditos: @semanaaltacosturabsas

Asimismo, los accesorios seleccionados completaron una propuesta de alto impacto visual que cautivó a los asistentes y fotógrafos presentes en el museo. Elina portó imponentes collares de cuentas verdes y piedras preciosas que evocaron fielmente los ornamentos predilectos de la artista en sus icónicos retratos fotográficos. Los aros sutiles y los brazaletes artesanales potenciaron aquel espíritu folk chic que definió su impronta personal durante la gran gala.

Detalles estéticos y peinado de inspiración tradicional

La directora optó por un recogido pulcro y elegante que despejó su rostro y permitió apreciar con total claridad los pendientes y la joyería elegida. El diseño del peinado incorporó sutiles trenzas entrelazadas con elementos decorativos que recordaron los característicos tocados florales y folclóricos de la cultura oaxaqueña. Esta elección demostró un profundo respeto por la iconografía visual de la homenajeada, integrando elementos autóctonos dentro de una propuesta estéticamente refinada.

Elina Costantini homenajeó a Frida Khalo / Créditos: @semanaaltacosturabsas

La combinación de texturas, el contraste cromático entre el rojo profundo y el negro intenso, y la elección de joyas con historia consolidaron una postal inolvidable para la moda local. La presencia de Elina Costantini en el Malba trascendió la mera formalidad institucional para transformarse en una verdadera obra de arte viviente sobre la alfombra roja. Su homenaje anticipó la magnitud visual que el público disfrutará en las salas del museo durante los próximos meses.

Elina junto a Eduardo Costantini / Créditos: @semanaaltacosturabsas

El desembarco de la gran muestra en el Malba

La exposición titulada "Viva Frida" se presenta como un hito histórico imperdible que invita a descubrir la vida, la obra y la construcción de identidad de la pintora desde una perspectiva íntima. Organizada por la Semana de la Alta Costura Argentina junto al Museo Frida Kahlo de México, la muestra reunirá objetos personales, pinturas y fotografías únicas. El público podrá recorrer esta fascinante exhibición en el Malba desde el domingo 20 de septiembre de 2026 hasta el 15 de marzo de 2027, consagrando una vez más la visión y el liderazgo cultural de Elina Costantini.