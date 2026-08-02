Así fue el casamiento Virginia Lago y Héctor Gióvine: rodeados de amigos y pensado para facilitar la vida de sus hijos a futuro

La historia de amor entre Virginia Lago y Héctor Gióvine comenzó hace más de 50 años, cuando ambos se conocieron durante un proyecto artístico a orillas del lago Nahuel Huapi. A partir de ese primer flechazo iniciaron un camino compartido que unió sus carreras y sus vidas. Décadas después, la pareja decidió dar un paso que había postergado durante años: contraer matrimonio. La boda no solo simbolizó la consolidación de una historia de amor de toda una vida, sino que también respondió al deseo de facilitarles la vida a sus dos hijos a futuro.

El casamiento de Virginia Lago y Héctor Gióvine: una unión marcada por el amor y la admiración

Durante más de cinco décadas, Virginia Lago y Héctor Gióvine fueron, simplemente, "novios". Pese a haber formado una familia con sus dos hijos, Mariana y Pablo, y de haberse convertido en abuelos de Simona y Carmela, la pareja de artistas mantuvo su estado civil como solteros durante toda su vida en común. Sin embargo, el 25 de octubre de 2021 decidieron formalizar su relación y contrajeron matrimonio, sellando una historia de amor que llevaba más de medio siglo.

Virginia Lago y Héctor Gióvine | Instagram

Aunque el principal impulso fue celebrar el vínculo que los unía desde hacía décadas, también existió un motivo práctico: facilitarles distintos trámites legales a sus hijos en el futuro. En este marco, fieles al bajo perfil con el que siempre manejaron su vida privada, los artistas mantuvieron la boda alejada de la exposición mediática. La ceremonia se realizó únicamente por civil y fue seguida por una celebración íntima junto a familiares y amigos cercanos. Además, la pareja optó por no difundir imágenes del casamiento ni detalles del festejo, preservando ese momento para su círculo más cercano.

Virginia Lago junto a su esposo e hija Mariana | Instagram

Virginia Lago y Hérctor Giovine, un amor que se mantiene intacto

En la actualidad, Héctor Gióvine tiene 90 años y continúa ligado al mundo del teatro como actor, director y escritor. Virginia Lago, por su parte, tiene 80 años, por lo que entre ambos existe una diferencia de edad de una década. Aun así, esa distancia nunca representó un obstáculo para la relación que construyeron a lo largo de más de medio siglo.

Virginia Lago y Héctor Gióvine | Instagram

Más allá de sus trayectorias artísticas, la pareja comparte intereses que fortalecieron su vínculo con el paso de los años. Ambos disfrutan del fútbol, aunque sin vivirlo con fanatismo, y encontraron en la lectura, la cultura y los proyectos en común algunos de los pilares de una historia que sigue vigente, marcada por el compañerismo y un amor que Virginia asegura conservar intacto.

Virginia Lago y Héctor Gióvine | Instagram

En sus redes sociales, la presentadora de Historias de Corazón (Telefe) mantiene el mismo bajo perfil que caracteriza su vida privada y utiliza esos espacios principalmente para difundir sus actividades profesionales, compartir sus proyectos teatrales y mostrar algunas de las propuestas que realiza junto a su esposo. A sus 80 años, la actriz conserva intacta su pasión por la actuación y continúa sobre los escenarios, una vocación que tampoco abandonó su marido, con quien sigue compartiendo el amor por el teatro y la decisión de mantenerse activo en la profesión.

Virginia Lago y Héctor Gióvine | Instagram

Virginia Lago y Héctor Gióvine continúan compartiendo su vida dentro y fuera de los escenarios. Aunque la actriz suele utilizar su cuenta de Instagram para difundir sus proyectos y, en una oportunidad compartió un álbum vintage junto a su esposo que despertó el suspiro de sus seguidores. “Feliz cumpleaños Héctor Giovine!! ¡Gran actor, director y compañero de vida a quien admiro y amo profundamente!”. Unas palabras que reflejan que, después de más de medio siglo de romance y casi cinco años de casados, el amor y la admiración entre ambos permanecen intactos.