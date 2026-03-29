Horóscopo semanal del 29 de marzo al 3 de abril de 2026: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 29 de marzo al 3 de abril de 2026 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: El Diablo

Aries, estás cumpliendo años, reinventándote y aclarando hacia dónde vas para ser grande y líder. Esta semana es clave para protegerte de pensamientos negativos, malas vibras y gente pesada. Mejor día: 31 de marzo (recibes dinerito extra y cierras el mes fuerte).

Salud: Tu punto débil son la garganta, pulmones y posibles virus. Sigue la dieta, toma vitamina C, come bien y combate el insomnio.

Consejo: Corta energías negativas con agua bendita, protege tu casa, corta el cabello y dedica un día completo a limpiar, renovar o pintar. Ve a la playa: entra al mar constantemente y deja que el sol te ayude a renovarte. Organiza bien el viaje (no olvides nada por la emoción). El mes de abril será excelente para negocios propios y pareja estable.

Ritual para el 1 de abril: Prende vela verde o roja, carga plata y agua bendita, reza el Salmo 140.

Números de la suerte: 02, 11, 39 (premio grande en lotería).

Colores: Azul y rojo.

Amor: Compatibles con Leo, Sagitario y Capricornio. Conocerás gente nueva en vacaciones; si estás en pareja, se mantiene estable. Posible cambio de casa o convivencia.

Arcángel: Miguel (protección, sabiduría e inteligencia al contestar). Lleva su estampita en la cartera.

Recomendación: El mejor regalo de cumpleaños es dinero. Termina bien marzo y disfruta tus vacaciones con familia.

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Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: El Mago

Tauro, deja el autosabotaje y los pensamientos negativos. Esta semana trae cierre de trabajos, juntas y luego vacaciones de 8 a 10 días. Mejor día: 1 de abril.

Salud: Cuida estómago e intestino (eres antojado). Lleva pastillas contra el ácido, toma mucha agua y no exageres con alcohol y comida.

Consejo: Serás el encargado de la carne asada y eventos en el viaje. Lleva dinerito extra para imprevistos. Al regresar, retoma estudios (inglés, diplomado o maestría) para más oportunidades laborales. No confíes demasiado en gente nueva; deja la casa segura con cámaras si viajas.

Ritual para el 1 de abril: Prende vela verde o blanca, reza a la Divina Providencia, córtate el cabello, usa perfume de sándalo y mueve muebles para renovar energías.

Números de la suerte: 18, 42, 63.

Colores: Amarillo y verde.

Amor: Muchos amores apasionados y fugaces (Géminis, Virgo, Capricornio). Si estás en pareja, todo bien.

Arcángel: Rafael (quita pesadez, envidias y enfermedades).

Recomendación: Disfruta con familia, pero no te preocupes por la casa. La salud es lo más importante.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: El Ermitaño

Géminis, encuentras la solución que esperabas y empiezas a poner el “yo” primero. Avanzas con determinación. Mejor día: 1 de abril.

Salud: Cuida esófago, gastritis y úlcera. Evita excesos de picantes y alcohol; recupérate bien.

Consejo: Haz todos los pagos antes del viaje, lleva papelería completa (pasaporte, visa). Ve al campo o mar, haz un exfoliante y métete al mar para limpiarte. No prestes dinero (“no tengo y mañana tampoco”). Haz cambio de look o tatuaje.

Ritual para el 1 de abril: Prende vela blanca o verde, córtate el cabello, usa ropa nueva, amarra listón rojo en tobillo izquierdo (tres nudos), usa perfume cítrico y carga plata.

Números de la suerte: 05, 25, 40.

Colores: Rojo y amarillo.

Amor: Momento de estrenar pareja (Acuario, Libra, Virgo). Amores apasionados y entregados. Amores del pasado regresan, pero déjalos atrás.

Arcángel: Metatrón (empatía, felicidad y negocios propios).

Recomendación: Trae una concha del mar, ponle siete monedas para estabilidad económica. Cierra proyectos laborales.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: El Sol

Cáncer, aprovecha tu momento de salir y disfrutar. Ya adelantaste trabajo; los pagos siempre estarán, pero también la familia y el descanso.

Salud: Cuida dolores de cabeza, cerebro o presión alta (evita estresarte por el viaje).

Consejo: Ve a la playa o naturaleza, camina con los primeros rayos del sol para quemar energías negativas. No cargues gente negativa. Cambia celular o reloj.

Ritual para el 1 de abril: Prende vela roja o amarilla, reza al arcángel Miguel.

Números de la suerte: 12, 48, 75.

Colores: Blanco y rojo.

Amor: Muy amoroso con Virgo, Escorpión y Piscis. Conoce gente compatible; quita coraje con amores del pasado y date la oportunidad de enamorarte.

Arcángel: Miguel (quita inseguridad y brujerías).

Recomendación: Estudia arquitectura, diseño o comunicaciones. Cambios positivos en el trabajo.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: El Loco

Leo, es tiempo de madurar, crecer y definir hacia dónde vas. No juegues con tantos amores ni indecisiones. Mejor día: 1 de abril.

Salud: Cuida espalda baja y riñones. Toma mucha agua (aunque haya alcohol y cerveza).

Consejo: Organiza la maleta con anticipación (no vayas a la carrera). Nada de deportes extremos. Disfruta con seres queridos. Piensa en grande y camina con humildad.

Ritual para el 1 de abril: Prende vela roja o verde, pon flores rojas, usa agua bendita.

Números de la suerte: 0, 41, 52.

Colores: Naranja y rojo.

Amor: Compatibles con Sagitario, Acuario y Aries. Muchos amores nuevos y apasionados. Si piensas en cirugía estética o médica, hazla.

Arcángel: Gabriel (equilibrio para avanzar).

Recomendación: Cómprate un reloj para medir ejercicio y tener más personalidad. Cuida pertenencias en vacaciones.

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: La Templanza

Virgo, esta será una gran semana para ti y sobre todo serán días claves para empezar a crecer en todos los sentidos. Perdónate, porque no has hecho nada malo. Lo que pasó fue simplemente circunstancias de la vida y destino. No estaba en ti. Esta oportunidad nueva que te da el mes de abril es muy importante.

Salud: Tu punto débil será el estómago. Toma muchos líquidos porque puedes traer algo de pesadez estomacal. Las vacaciones son para divertirse, comer y beber, pero no exageres con cosas que no conoces (carnes extrañas pueden caerte pesadas).

Consejo: Te van a dar todos tus días de vacaciones y llegará ese dinero que estabas esperando. La familia política o familia que tienes fuera te buscará para juntarse e irse todos juntos. Compra una cadenita de plata con un dije de cruz como amuleto; llévatela para que chupe todas las energías negativas.

Ritual para el 1 de abril: Prende tu vela verde o roja y rézale mucho al arcángel Jofiel, que te ayudará a liberarte del pasado que te atormentaba, de ataduras que no eran para ti y de problemas que no son tuyos.

Números de la suerte: 10, 22, 49.

Colores: Blanco y azul.

Amor: Muchos amores compatibles con Piscis, Aries y Tauro.

Arcángel: Jofiel.

Recomendación: La energía positiva se reinventa y reproduce dentro de ti durante estas vacaciones, para que todo el mes de abril estés mejor. Disfruta y siente cómo tu energía se renueva completamente.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: La Estrella

Libra, va a ser una gran semana para ti. Vas a tener la oportunidad de crecer más económicamente. Te viene un reconocimiento con un dinerito extra.Tu mejor día será el 31 de marzo, clave para que te paguen esa deuda, te llegue ese dinerito y te den tus vacaciones para Semana Santa.

Salud: Tu punto débil es la debilidad general, anemia y mal de ojo. Toma vitaminas, hierro y date una buena limpia. No duermas mal; reactiva todas las buenas señales en tu vida.

Consejo: Ordena toda tu papelería (pasaporte, visa, identificación, seguro). Deja pagadas las deudas y llévate dinero en efectivo aparte de la tarjeta. No te quedes en casa pensando “voy a gastar”; como quiera gastas, pero prefiero que te la pases mejor en algún lado. Si te dan 7 u 8 días de vacaciones, aprovéchalos.

Ritual para el 1 de abril: Prende tu vela roja o blanca, haz una buena limpia con limón verde, ponte agua bendita.

Números de la suerte: 16, 30, 37.

Colores: Azul y verde.

Amor: Amores nuevos y compatibles con Aries, Géminis y Acuario. Te buscarán amores del pasado, pero solo para relaciones sensuales; cóbrales que no sean encajosos.

Arcángel: Metatrón (te dará la fuerza y estabilidad que necesitas en abril).

Recomendación: Si estabas en trámites de migración, residencia o algo legal, el mes de abril es tuyo. Abril será muy favorable en todos los sentidos.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: As de Oros

Escorpión, va a ser una semana completamente tuya. Te vas a ir de vacaciones y vas a disfrutar más que antes, sintiéndote mejor en todos los sentidos.

Salud: Tu punto débil serán problemas de huesos. Nada de deportes extremos (no te trepes en caballo, banana o paracaídas). Haz ejercicio caminando.

Consejo: Cierra bien el mes de marzo: haz trámites, pagos y cierre el lunes y martes. Di cuántos días te vas de vacaciones. Renta un buen Airbnb o cuarto para disfrutar. Serás el encargado de la comida y restaurantes en el viaje. No aceleres, no pelees herencias ni hables mal de nadie durante los días santos (guarda todo para después).

Ritual para el 1 de abril: Prende tu vela verde o blanca, reza mucho al arcángel Uriel (te protegerá todo el mes y te dará abundancia). Trae perfume y agua bendita. Agarra agua bendita de los siete templos el Jueves Santo.

Números de la suerte: 02, 37, 64 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Verde y amarillo.

Amor: Muy compatible con Piscis, Cáncer y Leo. Muchos amores nuevos y apasionados.

Arcángel: Uriel.

Recomendación: Las vacaciones son para vacacionar y sentirte tranquilo. La salud es fundamental.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: El Juicio

Sagitario, esta semana será muy buena porque regresan personas que se fueron o te toparás con familia y seres queridos que hace mucho no veías.

Salud: Tu punto débil es la piel, el cabello y posibles úlceras en la piel por el sol y cambios de clima. Usa mucho protector solar y toma vitamina C y de zanahoria.

Consejo: Es imposible que te quedes sin viajar. Deja todo arreglado: casa, recibos y tarjetas de crédito pagadas (te gusta gastar en vacaciones). Carga con las mascotas. No lleves maletota; organízate y compra ropa allá si es necesario. Ponte trencitas o tatuaje temporal de henna.

Ritual para el 1 de abril: Prende tu vela verde o roja y pídele mucho al arcángel Metatrón. Córtate el cabello.

Números de la suerte: 09, 15, 58.

Colores: Amarillo y rojo.

Amor: Compatible con Aries, Tauro y Leo. Vacaciones desatadas con muchos amores nuevos y apasionados. Pregunta el nombre a la persona que beses.

Arcángel: Metatrón.

Recomendación: Te llegará un milagro que tanto esperabas durante las vacaciones. Al regresar tendrás oportunidad nueva de trabajo y harás más dinero. Disfruta estas vacaciones espléndidas que tanto esperabas.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: El Emperador

Capricornio, eres el emperador. Por eso se te recomienda mucho organizarte, porque traes riqueza y madurez.

Salud: Tu punto débil es el estómago: úlcera, gastritis e intestino perezoso. Come papaya y jugos para sentirte mejor.

Consejo: El 1 de abril es tu mejor día y te pagarán dinerito extra. Estás saliendo de viaje con toda tu papelería en orden y te ves mejor. Sé más administrado con los gastos (no dejes que el ambiente y la fiesta te ganen). Aprende a decir “no” a gente envidiosa, malvibrosa o amores tóxicos que solo quieren que los lleves de vacaciones.

Ritual para el 1 de abril: Prende vela blanca o verde, córtate el cabello, usa perfume de cuero o sándalo, amarra listón rojo en el tobillo izquierdo con tres nudos y déjalo hasta que se caiga solo.

Números de la suerte: 14, 30, 77 (cinco golpes de suerte).

Colores: Azul y verde.

Amor: Amores fugaces y apasionados con Aries, Tauro y Virgo.

Arcángel: Rafael (te ayudará con limpieza y abundancia).

Recomendación: Oportunidad laboral grande en el extranjero. Estudios de idiomas, liderazgo, administración y comunicaciones te ayudarán mucho. Traes buena sintonía para liberar todo lo negativo que arrastrabas.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: El Carruaje

Acuario, esta semana es fundamental porque tienes que organizarte y marcar con quién te vas de vacaciones. Si la familia no te invita, organízate tú solo o sola.

Salud: Cuida la piel, las muelas y el cabello. Usa mucho bloqueador solar y protector para el cabello. Lleva cepillo y enjuague para los dientes.

Consejo: Gente envidiosa no te quiere invitar a eventos porque opacas con tu presencia. Ponte una cinta roja en el tobillo izquierdo el 1 de abril y una cadenita de plata con un dije. Si ahorraste, vete solo o invita a mamá de viaje. Nada de deportes extremos.

Ritual para el 1 de abril: Prende vela verde o roja y rézale mucho al arcángel Metatrón.

Números de la suerte: 06, 21, 74 (cinco golpes de suerte).

Colores: Amarillo y verde.

Amor: Conocerás gente muy compatible: Libra (equilibrio), Géminis (risa) y Tauro (pasión). Amores correspondidos con buenos sentimientos.

Arcángel: Metatrón (entre más inteligente seas, más éxito tendrás).

Recomendación: Cero arrebatos y cero remordimientos. Sé más inteligente y con más conocimientos para tener éxito.

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna

Piscis, te toca estar arriba y te toca disfrutar. Ya trabajaste mucho, pagaste deudas y estudiaste; ahora es momento de disfrutar Semana Santa.