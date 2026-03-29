Calu Rivero impuso el minivestido más versátil y canchero del otoño

Calu Rivero volvió a confirmar por qué es un ícono de estilo con impronta propia. En la presentación del nuevo perfume de Ricky Sarkany, la actriz apostó por un look donde el minimalismo y la sofisticación convivieron en perfecta armonía, con una prenda que se llevó todas las miradas: un minivestido.

Calu Rivero brilló con un minivestido negro y reafirmó su sello minimalista

De líneas simples pero sumamente efectivas, el diseño en tonos negro o gris oscuro se destacó por su movimiento y ligereza. Con un escote en V sutil y un delicado drapeado en la zona del torso, el vestido que eligió Calu Rivero logró el equilibrio justo entre elegancia relajada y modernidad. La silueta, suelta y sin estructuras rígidas, acompañó cada paso de la actriz, reforzando su estilo etéreo y bohemio.

Calu Rivero

El largo mini sumó un guiño sensual, dejando las piernas al descubierto y contrastando con la sobriedad del color. Lejos de necesitar estampas o detalles recargados, la fuerza del diseño residió en su simpleza y en la manera en que la tela se movía con naturalidad.

Para completar el look, la modelo optó por accesorios plateados de gran presencia, con pulseras y anillos de eslabones que aportaron un toque moderno y rockero. Este contraste elevó aún más el outfit, sumando carácter sin romper la armonía de la paleta neutra.

En cuanto al beauty look, fiel a su esencia, Calu Rivero eligió un estilo natural y luminoso. Además, llevó el cabello largo, suelto y con leves ondas en las puntas, con raya al medio, enmarcando el rostro de manera simétrica. El maquillaje acompañó con un acabado “no make-up make-up”: piel fresca, ojos apenas delineados, cejas definidas y labios en tonos nude con un sutil brillo.

Calu Rivero

Más allá de su impronta personal, lo cierto es que el diseño elegido marca el pulso de la temporada: los minivestidos fluidos, de líneas simples y estética minimalista, se imponen como una de las grandes tendencias del otoño, combinando elegancia, comodidad y un aire effortless que pisa cada vez más fuerte.