domingo 29 de marzo del 2026
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Calu Rivero impuso el minivestido más versátil y canchero del otoño

La actriz apostó por un outfit minimalista y se robó todas las miradas.

Calu Rivero
Calu Rivero | Instagram

Calu Rivero volvió a confirmar por qué es un ícono de estilo con impronta propia. En la presentación del nuevo perfume de Ricky Sarkany, la actriz apostó por un look donde el minimalismo y la sofisticación convivieron en perfecta armonía, con una prenda que se llevó todas las miradas: un minivestido.

Calu Rivero brilló con un minivestido negro y reafirmó su sello minimalista

De líneas simples pero sumamente efectivas, el diseño en tonos negro o gris oscuro se destacó por su movimiento y ligereza. Con un escote en V sutil y un delicado drapeado en la zona del torso, el vestido que eligió Calu Rivero logró el equilibrio justo entre elegancia relajada y modernidad. La silueta, suelta y sin estructuras rígidas, acompañó cada paso de la actriz, reforzando su estilo etéreo y bohemio.

Calu Rivero
Calu Rivero

El largo mini sumó un guiño sensual, dejando las piernas al descubierto y contrastando con la sobriedad del color. Lejos de necesitar estampas o detalles recargados, la fuerza del diseño residió en su simpleza y en la manera en que la tela se movía con naturalidad.

Para completar el look, la modelo optó por accesorios plateados de gran presencia, con pulseras y anillos de eslabones que aportaron un toque moderno y rockero. Este contraste elevó aún más el outfit, sumando carácter sin romper la armonía de la paleta neutra.

En cuanto al beauty look, fiel a su esencia, Calu Rivero eligió un estilo natural y luminoso. Además, llevó el cabello largo, suelto y con leves ondas en las puntas, con raya al medio, enmarcando el rostro de manera simétrica. El maquillaje acompañó con un acabado “no make-up make-up”: piel fresca, ojos apenas delineados, cejas definidas y labios en tonos nude con un sutil brillo.

Calu Rivero
Calu Rivero

Más allá de su impronta personal, lo cierto es que el diseño elegido marca el pulso de la temporada: los minivestidos fluidos, de líneas simples y estética minimalista, se imponen como una de las grandes tendencias del otoño, combinando elegancia, comodidad y un aire effortless que pisa cada vez más fuerte.

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