¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 30 de marzo de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 30 de marzo de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Arrancás el día con mucha energía, pero ojo con la ansiedad. No todo tiene que resolverse ya. En el laburo, alguien puede frenarte un poco, tomalo como una oportunidad para ordenar ideas. En el amor, bajá un cambio: escuchar suma más que imponer.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Día ideal para enfocarte en lo concreto. Si venías postergando algo, hoy lo resolvés. En lo económico, evitá gastos impulsivos. En lo afectivo, buscá momentos tranquilos, sin tanta vuelta: lo simple va a ser lo mejor.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Vas a estar más charlatán que de costumbre, y eso te puede abrir puertas. Buen momento para reuniones, charlas o propuestas. En el amor, cuidado con decir de más o generar confusión. Claridad ante todo.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Día sensible, de esos en los que todo te pega un poco más. No está mal, pero tratá de no encerrarte. En el trabajo, confiá en lo que sabés hacer. En lo emocional, alguien cercano puede necesitarte más de lo que pensás.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tenés protagonismo, como te gusta, pero ojo con el ego. Si sabés compartir, el día fluye mejor. En el amor, puede haber una sorpresa linda. En lo laboral, se vienen oportunidades si te mostrás tal cual sos.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Día para ordenar, limpiar y poner todo en su lugar, tanto afuera como adentro. Puede aparecer un tema pendiente que te va a exigir foco. En el amor, bajá la exigencia: no todo tiene que ser perfecto.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Buscás equilibrio, pero el entorno puede estar medio caótico. No te enganches en discusiones ajenas. En lo afectivo, buen momento para aclarar cosas. En lo laboral, confiá en tu criterio, aunque otros duden.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Intensidad a full. Si canalizás bien esa energía, podés lograr avances importantes. En el amor, todo o nada, como siempre: tratá de no irte a los extremos. En el trabajo, alguien te observa más de lo que creés.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Necesitás movimiento y cambio. Si podés salir de la rutina, mejor. En lo laboral, aparece una idea interesante, no la descartes. En el amor, día liviano, ideal para reírse y disfrutar sin tanto análisis.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Día para enfocarte en objetivos concretos. Puede haber avances en temas laborales o económicos. En lo emocional, aflojá un poco el control: no todo depende de vos. Permitite disfrutar más.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Creatividad a pleno. Buen momento para proyectos nuevos o ideas distintas. En lo social, alguien te sorprende. En el amor, necesitás espacio, pero sin desconectarte del todo.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Día muy intuitivo. Vas a percibir cosas que otros no ven. Usalo a tu favor, pero sin hacerte la cabeza. En el amor, conexión profunda si te animás a abrirte. En lo laboral, evitá distracciones.