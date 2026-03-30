La nueva vida de Rosa, la argentina que ganó 3 millones de euros en Pasapalabra

Pasapalabra es un formato que recorre todo el mundo, haciendo que diversas personas se presentes para demostrar sus capacidades mentales con las palabras. En la Argentina, Iván de Pineda es el conductor del programa, y logró felicitar a muchos de sus concursantes. Sin embargo, en España, una profesora de origen argentino se llevó la atención de todos, al llevarse los casi 3 millones de euros del premio mayor. Rosa Rodríguez está viviendo una nueva vida, tras haber superado 300 programas y consagrase ganadora.

Pasapalabra, España

¿Quién es Rosa Rodríguez, la española de origen argentino que ganó Pasapalabra?

Rosa Rodríguez nació en Quilmes, Buenos Aires, en octubre de 1993. Sin embargo, según contó en varias entrevistas, sus padres decidieron comenzar una nueva vida en Galicia, concretamente en A Coruña, cuando ella tenía siete años. Tanto ella como sus hermanos se pronuncian como españoles con origen argentino. Allí, vivió toda su vida, donde se formó en Filología Inglesa y completó con másteres en Lingüística, Educación y Neurociencia aplicada a la enseñanza.

Ejerció como profesora de castellano para estudiantes universitarios internacionales, hasta que decidió unirse al concurso de Pasapalabra, transmitido por Antena 3, y tuvo que hacer una pausa en su vocación. Durante su participación, rompió el récord al ser la única mujer dentro del programa en alcanzar los 300 programas, el 27 de enero. Entre rivalidades reconocidas y una constancia que se llevó los halagos de todos, la española de origen argentino llegó a convertirse en la ganadora al completar El Rosco y llevarse el ansiado bote del programa, valorado en 2.716.000 euros.

Rosa Rodríguez

Entre charlas y un regreso a la universidad: el presente de Rosa Rodríguez

La noticia de su triunfo la llevó a convertirse en la más observada por los medios de comunicación de todo el mundo, llegando a volverse viral en la Argentina. Los mensajes de felicitaciones llegaron a su cuenta de Instagram, que llegó a los 30 mil seguidores, y las suposiciones sobre cómo sería su vida se volvieron debate de redes sociales.

Si bien muchos creían que se alejaría de las aulas, por el contrario, ella sigue manteniendo en su descripción su rol como profesora, lo que promete un regreso a su vocación. Tras su salida del programa por el premio, fue invitada a dar una charla sobre su experiencia en la Universidad Miguel Hernández de Elche, y mantuvo un encuentro ínitmo en el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, demostrando su regreso a las aulas.

El presente de Rosa Rodríguez

Rosa Rodríguez dejó de ser solo una profesora de bajo perfil de España, y pasó a ser la gran ganadora de Pasapalabra, programa que hizo que su vida cambiara por completo. Ahora, se volvió uno de los personajes públicos más seguidos en redes sociales, con un gran vocación por su carrera como docente y con la experiencia de la perseverancia y le triunfo de la misma. La española de origen argentino se robó los halagos de todos y se volvió tendencia.

A.E