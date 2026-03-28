¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 28 de marzo de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 28 de marzo de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Día ideal para tomar la iniciativa en algo que venís postergando. En el amor, evitá reaccionar impulsivamente: una pausa puede cambiar todo. En lo laboral, se abre una oportunidad inesperada.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Necesitás bajar un cambio. El cuerpo te pide descanso y la mente, claridad. Buen momento para ordenar finanzas y replantear hábitos. En pareja, una charla sincera fortalece el vínculo.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu carisma está en alza y eso se nota. Es un día clave para encuentros sociales o citas. En el trabajo, cuidado con promesas que no podés cumplir. Escuchá más de lo que hablás.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

La sensibilidad estará a flor de piel. Evitá engancharte en conflictos ajenos. En lo afectivo, alguien puede sorprenderte con una actitud que no esperabas. Confiá en tu intuición.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Brillás sin esfuerzo y eso atrae miradas. Es un día ideal para mostrar tus talentos. En el amor, dejá el orgullo de lado si querés avanzar. Noticias positivas en lo económico.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

El orden será tu mejor aliado. Aprovechá para resolver pendientes y cerrar temas. En lo emocional, soltá el control: no todo depende de vos. Alguien cercano necesita tu apoyo.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Se activa tu vida social. Invitaciones, encuentros y nuevas conexiones. En el amor, dejate llevar más por lo que sentís y menos por lo que pensás. Buen momento para cambios estéticos.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Día intenso, con emociones profundas. Puede haber revelaciones importantes. En el trabajo, mantené la calma frente a tensiones. En el amor, la pasión se enciende.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Ganas de escapar de la rutina. Ideal para una salida improvisada o un plan distinto. En lo sentimental, alguien del pasado puede reaparecer. Pensá bien antes de actuar.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Momento de enfoque y disciplina. Todo lo que hagas hoy suma a futuro. En el amor, necesitás más conexión emocional. No todo es responsabilidad y deber.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Creatividad en alza. Aprovechá para proyectos personales o ideas nuevas. En pareja, buscá innovar para salir de la monotonía. Una noticia inesperada cambia el día.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Conexión total con tu mundo interior. Ideal para actividades artísticas o espirituales. En el amor, dejá de idealizar: mirá la realidad tal como es. Cuidá tu energía.