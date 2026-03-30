Donato de Santis mostró la huerta que tiene en su casa de Italia: “Tierra roja, viento del mar y el Mediterráneo que deja todo más intenso”

Donato de Santis mostró la huerta que tiene en su casa de Italia, un espacio donde la naturaleza y la cocina se encuentran en armonía. Entre plantas y cultivos, el chef comparte un proyecto personal que refleja cómo transcurren sus días de descanso tras su despedida de la televisión con la finalización de MasterChef Celebrity.

Tras su despedida de la televisión: Donato de Santis mostró la huerta de su casa en Italia

Donato de Santis mostró la huerta que tiene en su casa de Italia, un lugar que se convierte en parte fundamental de su vida diaria. Allí, entre cosechas y cuidados, el chef encuentra un modo distinto de vivir el tiempo libre después de despedirse de MasterChef Celebrity, que lo tuvo como protagonista.

Donato De Santis

En las últimas horas, el reconocido cocinero mostró en su cuenta de Instagram una escena totalmente distinta que sorprendió a todos sus seguidores. En ellas se lo puede ver en un entorno natural, rodeado de vegetación y flores, realizando tareas de jardinería con un estilo relajado. La escena transmite la conexión con la tierra que lo representa en este momento.

En su publicación, Donato de Santis comentó: “Hoy volví a algo que para mí es de lo más importante. Poner las manos en la tierra. Tener una huerta en casa no es solo plantar verduras. Es bajar un cambio. Es aprender a esperar”. Estas palabras acompañaron las imágenes de su huerta y dieron contexto a un momento íntimo de su vida cotidiana.

Donato De Santis

Según comentó, la huerta está ubicada en Puglia, región que se caracteriza por su tierra roja y por la influencia del viento del mar. El exjurado de MasterChef Celebrity lo describió con entusiasmo: “Tierra roja, viento del mar y ese Mediterráneo que te deja todo más intenso. Un tomate que huele a tomate. Una rúcula con carácter”.

Las fotos de Donato de Santis que muestran cómo pasa sus días lejos de la televisión

En las fotos que compartió Donato de Santis en su cuenta de Instagram se lo podía ver cosechando y disfrutando de un espacio que parece ser parte fundamental de sus días de descanso. Tras despedirse de la televisión y de su participación en programas como MasterChef Celebrity, el chef encontró en la huerta una forma de reconectar con lo esencial.

Donato De Santis

Su mensaje fue claro: “Cuando cosechás algo que creció así, cambia todo. Cocinás distinto. Respetás más. Usás menos. Porque no hace falta inventar nada”. La experiencia de cultivar sus propios alimentos le permite acercarse a una cocina más simple y auténtica. En las palabras que compartió señaló que para él la magia está en lo cotidiano.

El Mediterráneo, con su clima y su suelo particular, se convierte en el escenario ideal para esta propuesta. La tierra roja de Puglia, el viento que llega desde el mar y la intensidad del sol son elementos que, según Donato de Santis, potencian los sabores y hacen que cada verdura tenga una personalidad única.

Donato De Santis

Donato de Santis mostró la huerta que tiene en su casa de Italia y compartió con sus seguidores un mensaje que combina gastronomía, naturaleza y vida cotidiana. Su publicación refleja cómo vive sus días de descanso, compartiendo su experiencia de conexión con la tierra, donde cada cosecha se convierte en parte de su rutina.

VDV