¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 4 de abril de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 4 de abril de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Arrancás el finde con toda la energía, pero ojo con ir a mil. Bajá un cambio y pensá bien antes de decir algo que después no podés deshacer. Plan tranqui suma más de lo que creés.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Se activa tu lado más sensible y necesitás rodearte de gente que te haga bien. Día ideal para cocinar algo rico o armar plan casero. Escuchá tu cuerpo.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tenés ganas de hablar, salir, conectar. Aprovechá porque estás con un magnetismo especial. Eso sí, no prometas más de lo que podés cumplir.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Un tema familiar o emocional vuelve a aparecer. No lo esquives: es momento de resolverlo desde otro lugar. Mimate un poco más.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Sábado para brillar, pero sin exagerar. Podés ser el centro de atención sin necesidad de forzarlo. Plan con amigos, risas y buena energía.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Te cuesta soltar el control, pero hoy te conviene dejar que las cosas fluyan. Un plan improvisado puede salir mejor de lo esperado.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Estás más sociable que nunca. Ideal para encuentros, citas o reuniones. Ojo con querer agradar a todo el mundo: priorizate.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Día intenso a nivel emocional. Algo que parecía claro puede cambiar. No te cierres: abrirte al diálogo te va a dar otra perspectiva.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Tenés ganas de moverte, salir, hacer algo distinto. Dale para adelante, pero sin descuidar responsabilidades. Equilibrio es la clave.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Tu cabeza no para, pero el cuerpo te pide descanso. Aflojá un poco la exigencia y permitite disfrutar sin culpa.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Ideas nuevas y ganas de romper la rutina. Buen momento para arrancar algo creativo o diferente. Compartilo con alguien que te entienda.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Estás más intuitiva/o que nunca. Confiá en lo que sentís. Un encuentro especial puede cambiarte el humor del día para mejor.