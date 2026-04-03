Barby Franco chocó en Cañuelas: las impactantes fotos del accidente

El pasado mes de diciembre, Fernando Burlando sorprendió a Barby Franco con un regalo impresionante: un Tesla Cybertruck, uno de los vehículos más exclusivos y llamativos del mercado, valuado en una cifra millonaria y casi imposible de ver en las calles del país. El obsequio no tardó en volverse viral y se convirtió en una de las postales más comentadas de la Navidad.

Sin embargo, el impresionante vehículo fue protagonista de un accidente. Y es que según revelaron en LAM, este viernes 3 de abril por la tarde, Barby Franco protagonizó un choque en Ruta 3, a la altura de Cañuelas, y rápidamente comenzaron a circular imágenes del estado en el que quedó la camioneta tras el siniestro, que involucró además a otros dos autos.

Accidente Barby Franco

Cómo fue el choque de Barby Franco en la Ruta 3

De acuerdo con la información difundida por LAM, el accidente ocurrió en el kilómetro 69 de la Ruta 3, en dirección hacia San Miguel del Monte. Según la reconstrucción preliminar, Barby Franco manejaba su Tesla Cyberbeast cuando una camioneta se le habría cruzado de frente, obligándola a frenar de manera repentina. Ese vehículo, siempre según esa versión, se retiró del lugar.

Así fue el accidente que protagonizó Barby Franco

A partir de esa maniobra, el Tesla fue impactado desde atrás por otros dos vehículos que circulaban por la misma vía. Desde la cuenta de LAM en X habían resumido el episodio con un mensaje que rápidamente generó repercusión: “Fue un choque entre 3 vehículos en la zona de Cañuelas y uno de esos fue el Tesla de Barby Franco”.

Quiénes iban con Barby Franco

Uno de los datos que más preocupación generó tras el accidente de Barby Franco, fue que en el vehículo no estaba sola. En el Tesla también viajaban Sarah Burlando, la hija de la modelo y el abogado, y otra acompañante adulta, lo que hizo que la noticia tuviera un impacto todavía mayor por el costado familiar.

Barby Franco y Sarah Burlando

Por el momento se confirmó que no hubo heridos de gravedad, aunque las imágenes del vehículo tras el impacto reflejaron la magnitud del susto. Mientras se esperan más precisiones sobre lo ocurrido, las fotos del Tesla dañado comenzaron a circular con fuerza y volvieron a poner a Barby Franco en el centro de la atención mediática.