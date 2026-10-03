Ana Paula Dutil se sinceró sobre Emanuel Ortega: "Yo estaba en pareja y lo conocí. Cuando lo vi me enamoré"

Ana Paula Dutil volvió a recordar los inicios de su romance con Emanuel Ortega y contó cómo aquel encuentro terminó cambiando su vida. La exmodelo se sinceró sobre el momento en que conoció al padre de sus hijos, Bautista e India, y reveló qué hizo para seguir en contacto con él.

Ana Paula Dutil recordó cómo comenzó su historia de amor con Emanuel Ortega

Ana Paula Dutil volvió a abrir el álbum de recuerdos y habló sobre los comienzos de su historia de amor con Emanuel Ortega, una relación que con el tiempo se transformó en una familia. En una entrevista con Pamela David para En Subida, el streaming de Blender, la exmodelo recordó aquel primer encuentro con el cantante y reveló que el flechazo fue inmediato.

La historia comenzó a mediados de los 90, cuando Ana Paula Dutil fue convocada para participar del videoclip de “A escondidas”, una de las canciones de Emanuel Ortega. En ese momento, ella estaba en pareja y no imaginaba que aquella jornada de trabajo iba a cambiar su vida.

Ana Paula Dutil

“Yo estaba en pareja. Quedé elegida para el video y lo conocí ahí. Me estaba maquillando y apareció. Cuando lo vi me enamoré”, recordó la artista al reconstruir aquel primer encuentro. Con la perspectiva que le dieron los años, reconoció que jamás hubiera imaginado todo lo que sucedería después. “Ahora que lo pienso nunca pensé nada en mi vida. Además, le llevo seis años”, contó durante la charla, haciendo referencia también a la diferencia de edad entre ambos.

Después de conocerse durante la grabación del videoclip, Ana Paula Dutil encontró la manera de volver a contactarse con el cantante. Según relató, fue ella misma quien consiguió su número de teléfono, aunque utilizó como excusa una cuestión vinculada con su trabajo y la prensa.

Aquel primer acercamiento terminó dando paso a una relación que rápidamente se consolidó. Con el tiempo, la actriz y el cantante decidieron apostar por una vida en común y se instalaron en Miami, donde formaron una familia. Fruto de ese vínculo nacieron sus dos hijos, Bautista e India, quienes crecieron entre Argentina y Estados Unidos y fueron protagonistas de distintas etapas de la vida familiar.

Durante más de dos décadas, Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega compartieron un amor que atravesó diferentes momentos personales y profesionales. Sin embargo, después de años juntos, la pareja decidió tomar caminos separados.

Así es el vínculo que mantienen Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega en la actualidad

Aunque su matrimonio llegó a su fin en 2018, Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega lograron construir un vínculo basado en el cariño y el respeto, especialmente a partir de la familia que formaron. La separación no significó un quiebre definitivo entre ellos y, con el paso del tiempo, ambos pudieron encontrar una nueva manera de relacionarse.

Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega

Actualmente, mantiene además una buena relación con la familia Ortega, un entorno del que formó parte durante muchos años. La exmodelo dejó en claro en distintas oportunidades que el paso del tiempo permitió acomodar las relaciones y preservar los afectos que quedaron después de tantos años compartidos.

Aquella historia que comenzó de manera inesperada en un estudio de grabación durante los años 90 hoy forma parte de los recuerdos más importantes de ambos. Tanto es así que, recientemente, Ana Paula Dutil se sinceró sobre Emanuel Ortega en una entrevista y recordó que un flechazo frente a las cámaras terminó convirtiéndose en más de dos décadas de relación y dos hijos en común.