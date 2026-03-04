De Zaira Nara a Lola Latorre y Gime Accardi: los jeans con plumas, brillos y cortes que son el boom de la temporada

Zaira Nara, Lola Latorre y Gime Accardi formaron parte de la Semana de la Moda en la Argentina. Las tres escogieron un clásico infalible aunque reversionado: pantalón de jean. Cada una de ellas, le dio su toque personal a esta prenda que sigue vigente temporada tras temporada.

Alerta tendencia: Zaira Nara, Lola Latorre y Gime Accardi reinventan el denim

El denim volvió a confirmar su reinado absoluto en la nueva edición de BAFWEEK Otoño-Invierno 2026, donde una reconocida firma de indumentaria presentó su nueva colección ante figuras del espectáculo e influencers. Entre las invitadas que más llamaron la atención estuvieron Zaira Nara, Lola Latorre y Gime Accardi, quienes protagonizaron sus looks con pantalones de jeans.

Sin embargo, ninguna de las tres se conformó con llevarlos en su versión clásica y conocida sino que apostaron a modelos jugados, fashionistas y con presencia. Zaira Nara optó por un jean de tiro bajo con efecto gastado y brillo sutil, de inspiración Y2K. El diseño, de corte recto y caída relajada, se convirtió en el eje del estilismo. La modelo lo combinó con una camisa azul que la convirtió en un top anudado en el frente, el cual dejó su abdomen al descubierto y aportó un aire sensual y descontracturado a su look.

Zaira Nara / Crédito foto: BAFWEEK Bang

Por su parte, Lola Latorre llevó el denim a otro nivel con un pantalón intervenido con brillos y plumas en la parte inferior, una propuesta audaz y de alto impacto visual. El denim de tiro medio y silueta amplia rompió con la estructura clásica y se fusionó con una impronta glam. La joven acompañó esta prenda con una blusa de satén azul de escote recto y un abrigo al tono de piel sintética. Además, sumó guantes largos de eco cuero en tono bordo que elevaron el conjunto.

Lola Latorre / Crédito foto: BAFWEEK Bang

Gime Accardi apostó por un jean wide leg, de calce holgado y roturas estratégicas, reafirmando la tendencia oversize que domina el street style. La actriz completó su look con un chaleco estampado y una corbata en clave masculina. Como calzado, llevó zapatos negros en punta, aportando un toque clásico que contrastó con la informalidad del denim. Sin dudas, el resultado fue un outfit canchero y moderno que se llevó todas las miradas.

Gime Accardi / Crédito foto: BAFWEEK Bang

Tres estilos distintos pero una misma prenda como protagonista. De esta manera, Zaira Nara, Lola Latorre y Gime Accardi demostraron que los jeans con plumas, brillos y cortes son el boom de la temporada otoño invierno 2026. Además, dejaron en claro que se trata de un ítem versátil, atemporal y cómodo, que es capaz de combinar tendencia y personalidad.

Wide leg, tiro alto y con textura: otras versiones del pantalón de jean que brilló en la Semana de la Moda en Argentina

En la Semana de la Moda en Argentina también se hicieron presentes Benjamín Vicuña y su novia, Anita Espasandín. La pieza que eligió ella para su look también fue un pantalón de jean en versión wide leg, casi en clave setentosa, y de tiro alto. En la parte superior, lució una blusa estampada y una chaqueta en la misma sintonía. En los pies, optó por unas botas gamuzadas en color gris oscuro.

Anita Espasandín y Benjamín Vicuña / Crédito foto: BAFWEEK Bang

Los diseñadores Gustavo Pucheta y Fabián Paz asistieron al evento con looks más rockeros pero minimalistas a la vez. El foco estuvo en sus denim amplios y de caída recta. La pareja eligió una tonalidad oscura que combinó con prendas negras, brillosas y de texturas livianas. El resultado fue una impronta sofisticada con guiños andróginos que no pasó desapercibido.

Los diseñadores Gustavo Pucheta y Fabián Paz / Crédito foto: BAFWEEK Bang

Por último, Cinthia Kern apostó por un pantalón de jean con textura y en un clásico azul lavado. Esta prenda, a comparación de las otras, es de tiro medio y caída recta. Lo más llamativo, por supuesto, fue su original diseño. Para sumarle un aire boho chic, la empresaria textil lució un abrigo tejido en color negro con flecos en un color más claro.

Cinthia Kern y Luciana Geuna / Crédito foto: BAFWEEK Bang

Estos looks reafirman que el pantalón de jean sigue liderando con una fórmula simple: volumen, actitud y personalidad. Sus modelos wide leg, intervenidos con textura y en versiones tiro alto fueron los grandes elegidos de la noche, marcando así el pulso del street style.