Adiós a las mamparas de baño: Zaira Nara se suma a la nueva tendencia de decoración que vuelve en 2026

En pleno 2026, cuando las tendencias de interiorismo apuntan a espacios más abiertos, luminosos y sin interrupciones visuales, incluso los detalles de la vida cotidiana de los famosos empiezan a reflejar los cambios en el diseño del hogar. Esta vez fue Zaira Nara quien dejó ver, casi sin proponérselo, una de las corrientes que comienza a imponerse en los baños modernos: las duchas abiertas que reemplazan a las tradicionales mamparas. A través de una serie de fotos que compartió en su cuenta de Instagram, la modelo mostró el espacio donde suele comenzar el día, y el detalle no pasó desapercibido entre quienes siguen de cerca las nuevas tendencias en decoración.

Zaira Nara y el baño donde cada detalle marca el diseño

En las imágenes se la ve bajo una ducha amplia con grifería tipo lluvia en un tono cobre, un acabado que suma calidez y se volvió cada vez más habitual en baños de estilo contemporáneo. Las paredes claras y las superficies continuas refuerzan una estética minimalista y relajada, donde todo parece pensado para generar una sensación de calma. Pero lo que más llamó la atención fue la ausencia de la clásica mampara de vidrio que suele separar la ducha del resto del baño. En su lugar, el espacio aparece integrado al ambiente de manera mucho más fluida.

Zaira Nara mostró en redes el diseño de su baño, donde se destaca la ducha tipo lluvia con grifería en tono cobre y un espacio abierto sin mamparas.

En el mismo posteo donde compartió las imágenes del ambiente, Zaira también dejó una reflexión sobre el proceso de diseño del espacio. “Cuando soñás un espacio, los detalles son los que terminan definiendo todo el resultado”, escribió junto a las fotos. Esa idea parece reflejarse en cada elección del baño, desde la grifería hasta la forma en que se resolvió la división de la ducha. En lugar de la típica mampara transparente, la modelo apostó por un tabique curvo con formas orgánicas que delimita el sector de ducha sin cerrar completamente el espacio.

Ese recurso, cada vez más presente en proyectos contemporáneos, remite a una estética inspirada en las casas de las islas griegas, especialmente en la arquitectura de Mykonos, donde predominan los muros suaves, redondeados y de líneas continuas. En su baño, ese gesto arquitectónico no solo contiene el agua, sino que también funciona como un detalle escultural que acompaña el diseño general del ambiente.

La modelo dejó ver el sector de ducha de su casa, resuelto con un tabique curvo de formas orgánicas que delimita el espacio sin cerrarlo completamente.

Zaira Nara y la tendencia de baños abiertos que gana terreno

Este concepto forma parte de una tendencia más amplia conocida como ducha walk-in, cada vez más elegida en viviendas nuevas y remodelaciones. A diferencia de los baños tradicionales, propone un acceso directo al área de ducha, sin puertas ni estructuras que fragmenten el espacio. El resultado es un baño que se percibe visualmente más amplio, más limpio y con mayor continuidad estética. Además del impacto visual, este tipo de diseño también aporta beneficios prácticos. Al eliminar las mamparas, se simplifica la limpieza y se mejora la circulación dentro del ambiente. Por eso, arquitectos e interioristas coinciden en que esta solución seguirá ganando terreno en los próximos años mientras Zaira Nara mantiene su posición como referente estética.