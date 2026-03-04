La historia de amor de Gabriel Batistuta e Irina Fernández: de una "avivada" a formar una familia

Algunas celebridades conocieron al amor de sus vidas cuando aún eran jóvenes, y se mantienen unidos en la actualidad. Gabriel Batistuta e Irina Fernández son de las parejas más duraderas entre los famosos, y que lograron consagrar una de las historias de amor más queridas por todos. Desde una "avivada" a formar una familia juntos, el futbolista y su esposa se vieron sorteando diferentes obstáculos, hasta regresar a su Santa Fe natal, donde exploran su amor por lo campestre y se alejan de la mediatización.

Gabriel Batistuta e Irina Fernández, con su hijo Thiago

De conocerse en sus 15 años hasta una vida juntos: la historia de amor de Gabriel Batistuta e Irina Fernández

En 1988, cuando aún el futbol solo era una pasión de hobbie, Gabriel Batistuta logró colarse en el cumpleaños de 15 de una joven de Santa Fe. En cuanto la vio, quedó encantado con ella y el tiempo demostraría que esa avivada le permitió conocer al amor de su vida. Irina Fernández se encontró saliendo con aquel chico que entró en su fiesta sin invitación, y lo acompañó cuando las ofertas laborales comenzaron a surgir. Newell’s Old Boys, River Plate y hasta Boca Juniors, “Batigol” comenzó a hacerse un nombre entre el ámbito futbolístico, mientras vivía sus primeros años de relación con Irina, quien no dudó en darle su apoyo desde el comienzo.

La pareja celebró su casamiento el 28 de diciembre de 1990, y poco después él firmó su contrato con Fiorentina. Esto los llevó a que se despidieran de la Argentina y se mudaran a Florencia, Italia, donde iniciaron una nueva etapa juntos y los obstáculos comenzaron a aparecer. Con el crecimiento profesional de Batistuta, rumores de infidelidades y crisis los persiguieron durante años. Sus propios hijos tuvieron que salir en su defensa en varias ocasiones, y muchos aseguraron que la pareja estaba lejana a todo lo que se le adjudicaba. Finalmente, con sus hijos en edad adulta y él retirado del fútbol, decidieron volver a su Santa Fe querido, específicamente en Reconquista, su ciudad natal y donde se conocieron. Se alejaron de la vida pública y mediática, donde mantienen un estilo de vida campestre.

Gabriel Batistuta, Irina Fernández

Thiago, Lucas, Joaquin y Shamel: los hijos de Gabriel Batistuta e Irina Fernández

Gabriel Batistuta e Irina Fernández tuvieron cuatro hijos juntos: Thiago, Lucas, Joaquin y Shamel. Ellos mantienen estilos de vida diferentes, algunos optando por seguir los pasos de su padre, mientras que otros construyen una vida en familia con sus esposas. Los dos mayores convirtieron a sus padres en abuelos, y eligieron una vida conectada con el fútbol o la televisión. Joaquín ganó notoriedad pública cuando su padre reveló que trabajaba en una fotocopiadora en Reconquista para ganarse su propio dinero. Por último, Shamel es el que más activamente se encuentra enfocando su carrera deportista, pasando por equipos como Newell's y Argentino de Rosario.

Gabriel Batistuta, Irina Fernández y su familia

Gabriel Batistuta no duda en compartir algunos posteos con su familia en redes sociales, provocando la ternura y el amor de sus seguidores. Irina Fernández aparece en varios de ellos y es etiquetada por su esposo, pero tiene su cuenta privada. A pesar de los años, la pareja sigue unida y enamorada, ahora viviendo en su lujosa estancia y lejos de la mediatización.

A.E