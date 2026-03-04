Así es la casa de Sofía Gonet en Miami: living minimalista y vista privilegiada

Mientras en Argentina crecen los rumores sobre quién será la ganadora de MasterChef Celebrity (Telefe), Sofía Gonet decidió hacer una pausa y volar a Miami. Aunque el reality ya está grabado y el misterio se mantiene intacto, La Reini eligió mostrarse relajada y compartir con sus seguidores el refugio donde descansa durante sus días en Estados Unidos.

Así es la casa de Sofía Gonet en Miami: living minimalista y súper luminoso

Las imágenes dejan ver un departamento moderno, de líneas simples y estética minimalista que eligió Sofía Gonet para pasar sus vacaciones. El living es amplio y se impone por su paleta neutra: predominan los tonos beige, blanco y gris claro, que aportan calidez y elegancia sin perder frescura.

Un cómodo sillón de cuero claro ocupa el centro de la escena, acompañado por un almohadón decorativo con motivos marinos que refuerza el espíritu relajado y playero de Miami. Frente a él, una mesa ratona de vidrio con estructura metálica suma un toque contemporáneo, apoyada sobre una alfombra azul profunda que corta con la neutralidad del ambiente y delimita el espacio social.

A un costado, un puff tapizado en el mismo tono claro amplía la capacidad para recibir visitas, mientras que un pequeño arreglo floral aporta un detalle femenino y delicado. La decoración es sutil: pocos objetos, bien elegidos, que mantienen el orden visual y potencian la sensación de amplitud.

Balcón con vista privilegiada y estilo para desconectar

Sin dudas, el gran protagonista del departamento en el que se hospeda la influencer es el balcón. A través de amplios ventanales corredizos, el living se integra con el exterior y permite que la luz natural inunde todo el ambiente.

El espacio cuenta con un pequeño juego de exterior: una mesa redonda y sillas de hierro negro, ideales para desayunar al aire libre o disfrutar de un atardecer con vista directa a la bahía. Desde allí se observan edificios modernos, palmeras y el agua turquesa que caracteriza a la ciudad, una postal típica de Miami.

De esta manera, el departamento donde pasará sus días de descanso Sofía Gonet combina diseño moderno con practicidad. Los pisos de cerámica clara facilitan la limpieza y aportan frescura, algo clave en un destino de clima cálido. La distribución es abierta, con ambientes integrados que generan fluidez y hacen que el espacio se perciba aún más amplio.

Lejos del estrés y mientras el público especula sobre su posible consagración en MasterChef Celebrity, La Reini disfruta de jornadas de descanso en un entorno que lo tiene todo: comodidad, diseño y una vista soñada que invita a bajar el ritmo