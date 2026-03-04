Bee, la hija de Calu Rivero, enamoró con su look ecuestre más tierno y canchero

Fiel a su estilo libre, natural y en conexión con la tierra, Calu Rivero volvió a compartir en redes un momento íntimo de su vida familiar que derritió a sus seguidores. Esta vez, la actriz publicó una serie de fotos de Bee, su hija de un año y medio, disfrutando de un paseo a caballo y deslumbró con su mini look ecuestre.

Mini boho chic: así fue el look ecuestre de Bee, la hija de Calu Rivero

En las imágenes se la puede ver a la pequeña Bee montando a caballo con total naturalidad, acompañada de su mamá, mientras el paisaje campestre y el cielo abierto enmarcan la escena. Pero más allá de la ternura del momento, lo que no pasó desapercibido fue el look elegido para la ocasión.

Calu Rivero junto a Tao y Bee

La beba lució un conjunto en clave mini fashionista que combinó comodidad y estilo. Llevó una blusa negra de mangas amplias, de inspiración boho, confeccionada en una tela liviana ideal para el aire libre. La prenda, de corte relajado, evocó esa impronta folk que tanto caracteriza el guardarropa de su mamá.

Para completar el outfit, sumó un pantalón negro con lunares blancos, un clásico atemporal que aportó un guiño lúdico y chic al estilismo. El contraste del estampado le dio movimiento y frescura al total black de la camisa, logrando un equilibrio perfecto entre lo simple y lo canchero.

El look de Bee, la hija de Calu Rivero

Como detalle sutil, Bee llevó una delicada pulsera dorada que aportó un toque luminoso y súper tierno al look. El pelo, suelto y al natural, terminó de reforzar esa estética descontracturada y auténtica que parece ser sello de familia.

Una vez más, Calu Rivero dejó en claro que la moda también es una forma de expresión desde la infancia: prendas cómodas, nobles y versátiles que acompañan el juego, la exploración y el contacto con la naturaleza, sin perder identidad. Con este outfit ecuestre en versión mini, la nena no solo protagonizó un momento inolvidable, sino que también confirmó que el estilo bohemio y relajado se lleva desde la cuna.