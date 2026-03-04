Así es la nueva alfombra ecológica de Pampita hecha con plásticos

Pampita es una de las celebridades que optaron por hacer cambios en su hogar, al momento de llegar la temporada del verano y las vacaciones. En medio de su mudanza, se permitió cambiar la estéticas de las habitaciones de sus otras propiedades, buscando una conexión más cercana con la naturaleza y la decoración luminosa. Es así como, en sus historias de Instagram, mostró que decidió cambiar la alfombra de su quincho por una ecológica y hecha de plásticos reciclables, ideal para sus hijos y su búsqueda natural.

La alfombra ecológica de Pampita

Las celebridades encuentran en el estilo rústico de la decoración de interiores una conexión con la naturaleza y una forma organizada de hacer entrar la luz natural a sus hogares. Es por eso que Pampita optó por mantener esta búsqueda en las remodelaciones que hizo en sus diversas propiedades. En medio de la mudanza, optó por escuchar los consejos de los especialistas, y eligió la alfombra ecológica ideal, hecha con plástico reciclable.

En sus historias de Instagram, compartió el momento en que cambiaban su alfombra del quincho, de un color gris, a una nueva de polipropileno crema, que mantenía el minimalismo del lugar. Con tejido trenzado, mantenía esa búsqueda de lo rústico contemporáneo, volviéndose un gran compañero de los muebles de madera del espacio. Según explicaron, éstas no solo eran excelentes para la naturaleza, sino que se volvían ideales para lugares donde los niños entraran mojados de disfrutar de la pileta exterior, ya que eran lavables y hechas de botellas recicladas.

Entre remodelaciones, Pampita se muda

Tras sufrir un robo en septiembre del 2025, Pampita optó, a finales de febrero del 2026, por dejar su casa de Barrio Parque. En medio de las remodelaciones de sus otras propiedades, la modelo decidió dejar la que había sido su hogar en los últimos años y, según dieron a conocer algunos medios, eligió un imponente castillo de estilo francés valuado en aproximadamente 11 millones de dólares como nueva casa con sus hijos.

Si bien ella decidió cambiar de aires de su casa de Barrio Parque, el resto de sus propiedades vivieron un cambio de rostro y decoración, siendo fusionados con las modernas tendencias. En el quincho de su casa, decidió ir por una búsqueda de la naturaleza y eligió la alfombra de polipropileno, hecha a base de botellas de plástico y perfecta para poder ser usada, incluso despues de la pileta. Sus seguidores no dudaron en halagar su elección, y destacar su estilo de vida rústico y natural.

