Gime Accardi y Nico Vázquez juntos de nuevo: el particular video que quisieron ocultar

Gime Accardi y Nico Vázquez terminaron su relación amorosa, tras 18 años juntos, hace 7 meses. Desde aquella sorpresiva noticia, en la que ambos anunciaban la ruptura en buenos términos, no se volvieron a mostrar juntos públicamente. Sin embargo, la expareja tendría encuentros familiares y eso quedó demostrado en un particular video que trascendió en redes sociales.

A menos de un año de su separación, Gime Accardi y Nico Vázquez pasaron tiempo juntos

Aunque cada uno rehízo su vida tras la separación, Gime Accardi y Nico Vázquez volvieron a quedar en el centro de la escena por un inesperado detalle que no pasó desapercibido en redes sociales. Todo comenzó cuando en las últimas horas, Soledad Vázquez, hermana del actor, compartió en su cuenta de Instagram un emotivo video en el que mostró que se recibió de manera online.

En el clip se la puede ver celebrando frente a la pantalla, visiblemente emocionada por haber alcanzado su meta académica, mientras Nico Vázquez aparece con un birrete y la felicita con orgullo. Este festejo íntimo y familiar rápidamente se llenó de comentarios de cariño por parte de sus seguidores.

Gime Accardi y Nico Vázquez

"Nunca es tarde para volver a empezar. Me recibí online y del otro lado estaba mi familia celebrando conmigo… la sorpresa más hermosa. 25 años después tengo mi segundo título y el corazón lleno", escribió la joven en su red social de Instagram. Su posteo también tuvo unas palabras dedicadas a Nico Vázquez: "Gracias a mis hijas por ser mi motor, a mi familia y amigos por sostenerme, y especialmente a mi hermano por recordarme que siempre puedo ir por más. Hoy celebro el logro… y el camino recorrido. Soy muy feliz".

El video que comprueba el reencuentro entre Gime Accardi y Nico Vázquez

Sin embargo, lo que realmente despertó la curiosidad de los usuarios no fue la graduación en sí, sino un detalle que apareció casi al final del video. Según advirtieron varios internautas, la persona que estaba detrás de cámara dejando registro del momento tan especial fue Gime Accardi. La pista principal fue una risa que se escucha en los últimos segundos del clip.

Para muchos fans de la actriz, ese sonido sería inconfundible y correspondería a ella. Esta teoría alimentó todo tipo de especulaciones, especialmente porque la expareja lleva varios meses separada. Lo cierto es que ninguno de los dos protagonistas se encargó de confirmar o desmentir esta versión. De hecho, en las imágenes no aparece Gime Accardi y es, por ahora, una posibilidad que sea ella quien filma.

Cabe recordar que actualmente Nico Vázquez está en pareja con Dai Fernández, mientras que Gime Accardi se muestra enfocada en sus proyectos personales y disfrutando de su soltería, tal como deja ver en sus redes sociales. En ese contexto, el hecho de que ambos coincidieran en un ámbito familiar generó un fuerte revuelo en las plataformas. Para muchos seguidores fue una señal de buena relación y madurez, ya que mantuvieron un vínculo de muchos años, mientras que otros se preguntaron si se trata de una posible reconciliación.

En resumen, Gime Accardi y Nico Vázquez estuvieron juntos de nuevo aunque no hayan imágenes que lo comprueben. El particular video que subió Soledad Vázquez, hermana del productor teatral, dejó en evidencia que la ex Casi Ángeles participó de un festejo íntimo y familiar junto a él, lo que provocó repercusiones y reacciones de todo tipo.