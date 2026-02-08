¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, domingo 8 de febrero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 8 de febrero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Domingo ideal para bajar un cambio. No todo se resuelve acelerando: una charla tranquila puede darte más claridad que mil planes. Cuidá la energía.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El cuerpo te pide placer y descanso. Buen día para comer rico, dormir siesta y mimarte sin culpa. En el amor, menos exigencia y más disfrute.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Se activa lo social: mensajes, invitaciones o reencuentros inesperados. Aprovechá para decir eso que venís pensando, pero con tacto.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

La nostalgia aparece, pero no para tirarte abajo: es para ordenar emociones. Domingo perfecto para estar en casa y reconectar con lo que te hace bien.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tenés ganas de hacer algo distinto y salir de la rutina. Si podés, cambiá de escenario. Un plan espontáneo puede convertirse en el mejor del día.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Tu cabeza no para, pero el domingo pide pausa. Soltar el control hoy es una forma de cuidarte. Buen momento para actividades simples y reparadoras.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El equilibrio vuelve cuando dejás de complacer a todos. Priorizarte no es egoísmo. En vínculos, una decisión honesta te libera.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Día intenso a nivel emocional. Algo se revela o se entiende mejor. No huyas de lo que sentís: ahí está la clave del día.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

El domingo te encuentra con ganas de aire, movimiento y libertad. Salir, caminar o planear un viaje (aunque sea mental) te levanta el ánimo.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Bajá la autoexigencia. No todo tiene que ser productivo. Permitirte no hacer nada también es parte del equilibrio que necesitás.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Ideas nuevas, inspiración y ganas de expresarte. Buen día para crear, escribir o pensar proyectos sin presión. Alguien puede sorprenderte con una propuesta.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Sensibilidad a flor de piel. Escuchá tu intuición y no minimices lo que sentís. El descanso emocional hoy es tan importante como el físico.