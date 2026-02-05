Nequi Galotti impone el look del verano: palazzo + zapatillas

Con la naturalidad que la caracteriza y ese estilo relajado pero siempre elegante, Nequi Galotti volvió a marcar tendencia con un pantalón palazzo y zapatillas, un outfit ideal para los días de calor. La modelo deslumbró con su look en el Tigre, donde pasó una jornada rodeada de naturaleza y amigas.

Nequi Galotti deslumbró con un look ideal para el verano

"Pasamos un día fabuloso en el Tigre… nada mejor que compartirlo con amigas", escribió Nequi Galotti al pie de su último carrusel de Instagram, dejando en claro que la moda también se disfruta en clave lifestyle. Lejos de los looks rígidos, la conductora apostó por una combinación que resume a la perfección el espíritu del verano: palazzo blanco y zapatillas, un dúo cómodo, fresco y ultra trendy.

Nequi Galotti deslumbró con su look (Foto: Instagram/@nequigalotti)

El pantalón palazzo, amplio y liviano, es uno de los grandes protagonistas de la temporada. En este caso, la modelo lo eligió en color blanco, un clásico infalible que aporta luminosidad y elegancia incluso en estilismos relajados. Lo combinó con una remera gris de corte simple, logrando un equilibrio perfecto entre sofisticación y desenfado. Una fórmula que demuestra que menos es más cuando las prendas están bien elegidas.

Las zapatillas, otro punto importante del look, refuerzan una tendencia que pisa fuerte esta temporada 2026: sumar calzado urbano a prendas tradicionalmente más formales. Cómodas, cancheras y versátiles, se convirtieron en aliadas indiscutidas para looks de día, paseos al aire libre o escapadas de fin de semana.

Nequi Galotti impone el palazzo con zapatillas (Foto: Instagram/@nequigalotti)

El beauty look que completó el estilismo

Fiel a su estilo natural, Nequi Galotti optó por un beauty look relajado, ideal para una jornada al sol. Llevó el cabello suelto, con ondas suaves y movimiento, acompañado por un sombrero de paja, uno de los accesorios estrella del verano. En cuanto al maquillaje, eligió una propuesta fresca y luminosa, con piel natural y labios en tonos neutros, perfecta para resaltar el bronceado.

El look de Nequi Galotti en el Tigre (Foto: Instagram/@nequigalotti)

Los accesorios fueron protagonistas y elevaron el outfit. Se destacó un collar de estilo hippie chic, con cuentas en tonos cálidos y un dije de corazón, que aportó personalidad y un aire bohemio al conjunto. A esto sumó pulseras metálicas y anteojos de sol, logrando un look completo, coherente y muy actual.