La noche de furia de Miguel Ángel Rodriguez en MasterChef Celebrity con accidentes y acusaciones de sabotaje

MasterChef Celebrity está en una de sus épocas más complicadas. El final está cerca y los participantes ya están cansados; por lo que los problemas que surgen en la cocina son observados bajo la lupa y pueden costar muy caro. Miguel Ángel Rodriguez lo sabe muy bien, tras una noche de furia y accidentes que le provocó ser el tema de conversación de las redes sociales. Desde el robo de uno de sus ingredientes hasta la caída de su plato a solo segundos de tener que entregar, el comediante se robó la pena de todos los televidentes y la dura devolución del jurado.

Miguel Ángel Rodriguez y su noche de furia en MasterChef Celebrity: accidentes y acusaciones de sabotaje

Miguel Ángel Rodríguez pasó una de sus noches más terribles en MasterChef Celebrity. Si bien su desempeño fue inestable, debido a cruces con el jurado y algunas galas de eliminación tensas, el actor y comediante logró sortear su suerte, hasta que llegó el día de pastelería. En el mismo, debían recrear una torta arcoíris, pero terminó sufriendo varios problemas paralelos. Entre robos de ingredientes y sabotaje, también debió solucionar un duro accidente a segundos de su entrega.

Rodríguez preparó una gran cantidad de buttercream, con la que decoraría el pastel, y, para ser precavido, le dejó un papelito en su interior para identificarlo. Sin embargo, al momento de colocarla en la torta, desapareció y el comediante aseguró que había sido un robo. “Me afanaron la crema”, repitió alterado, mientras buscaba una manera de solucionarlo. Wanda Nara quedó sorprendida e intentó ayudarlo, pero él, enojado con sus compañeros decidió actuar por su cuenta y robarle el bowl a otro.

Los presentes quedaron tensos ante la actitud de furia de Miguel Ángel, y los propios espectadores empatizaron con él. Sin embargo, lejos de que se le solucione todos los problemas, al momento de quedar 5 segundos antes de la entrega, la torta se desmoronó en la mesa. La situación sorprendió a todos, y entristeció al comediante que estaba haciendo lo posible para mantener la calma. "Me quiero ir", susurró a la cámara, pero igualmente la volvió a acomodar para poder entregarla al jurado.

Una devolución ¿letal? para Miguel Ángel Rodriguez

A pesar de las complicaciones ocurridas, Miguel Ángel Rodríguez entregó tu torta arcoíris al jurado, que había sido testigo de todos los problemas surgidos. Si bien todos apuntaron contra la presentación, entendieron el por qué se encontraba así, y Damián Betular y Donato Di Santis empatizaron con él, dándole una buena devolución. Sin embargo, Germán Martitegui fue tajante al criticar duramente el interior de la torta. El comediante no discutió y aceptó la letal respuesta del chef.

Los usuarios y fanáticos de MasterChef Celebrity no dudaron en dejar mensajes de apoyo hacia Miguel Ángel Rodríguez en una de sus noches más complicadas. Algunos, incluso, criticaron la actitud del jurado por no tener en consideración lo que él había vivido. Sus clips se volvieron virales y los comentarios al respecto se salieron de control.

