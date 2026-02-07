Adiós a la iluminación minimalista: Benjamín Vicuña impone las lámparas de cristal, la tendencia deco que vuelve en 2026

Benjamín Vicuña abrió las puertas de su hogar en Barrio Parque y dejó en claro que la era de la iluminación minimalista quedó atrás. Es por ello que el actor apostó por la colocación de lámparas de cristales con impronta clásica y carácter propio que ya empieza a perfilarse como uno de los grandes regresos deco de 2026. Con piezas de autor imponentes y llenas de brillo, su casa se convirtió en una verdadera vidriera de tendencia.

Así son las lámparas que eligió Benjamín Vicuña para decorar su casa

La residencia de Benjamín Vicuña, ubicada en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires, se despliega en cuatro plantas y cuenta con aproximadamente 500 metros cuadrados cubiertos. Cinco dormitorios, ocho baños y amplios espacios comunes componen una propiedad donde predominan los techos altos, los tonos neutros y una distribución pensada para la vida junto a tus hijos sin resignar sofisticación.

Benjamín Vicuña | Instagram

En ese contexto de arquitectura clásica con guiños contemporáneos, la iluminación ocupa un rol central. Lejos de optar por artefactos industriales o empotrados casi invisibles, el dramaturgo eligió lámparas de cristal de autor realizadas íntegramente a mano. Cada pieza fue diseñada y ensamblada por artesanos de la ciudad de La Plata, quienes trabajaron especialmente en la creación de modelos exclusivos para los distintos ambientes de la casa.

Lámparas de cristal, tendencia deco en este 2026

Durante el recorrido que hicieron Benjamín Vicuña y los creadores de estas piezas de diseño en sus respectivas cuentas personal de Instagram, el modelo que más llamó la atención fue una lámpara colgante de cristal tipo Gala, de 40 centímetros y tres niveles, compuesta por delicadas placas facetadas en pequeños cuadrados. Suspendida por una cadena metálica que aporta equilibrio y sobriedad, la estructura refleja la luz en múltiples direcciones y genera destellos que transforman por completo la atmósfera. La combinación entre diseño artesanal y materiales nobles le da un aire refinado y atemporal.

Pero no se trata de una única pieza aislada. Los artesanos platenses intervinieron varios sectores clave del hogar: el living principal, el comedor y la sala de estar cuentan con luminarias especialmente pensadas para dialogar con la escala de cada ambiente. Además, cada una de ellas varía entre circulares y rectangulares, adaptándose a las necesidades del mobiliario.

Cada uno de estos elementos fue concebido como una obra en sí misma. El trabajo manual se percibe en la precisión del ensamblado, en la disposición estratégica de los cristales y en la forma en que la luz se filtra y rebota en paredes y techos. Esta apuesta por el diseño artesanal no solo aporta exclusividad, sino que también reivindica el valor del oficio y la producción local en el universo del interiorismo de alta gama.

Con esta elección estética, Benjamín Vicuña reafirma que la decoración puede ser tan protagónica como la arquitectura de su vivienda. Al incorporar lámparas de autor creadas por artesanos de La Plata en cada uno de sus espacios, el actor instala una tendencia que combina lujo, tradición y trabajo hecho a mano, y confirma que en 2026 el cristal volverá a brillar más que nunca.

