El look 100% argentino de Tiziano Gravier para la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno

Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza, será uno de los representantes argentinos en los Juegos Olímpicos de Invierno que se disputan en Milano-Cortina, Italia. El joven competirá en esquí alpino y llega a esta instancia como una de las grandes promesas del deporte nacional, con un presente sólido y años de preparación detrás.

Tiziano Gravier

En la previa de la ceremonia de inauguración, el hijo de Valeria Mazza compartió en sus redes sociales un video en el que mostró el look elegido para desfilar junto a la delegación argentina. Un estilismo cargado de símbolos, colores patrios y detalles que reflejan el orgullo de llevar la bandera celeste y blanca en una de las competencias más importantes del mundo.

Un estilismo cargado de identidad nacional

Para la ceremonia inaugural, Tiziano Gravier apostó por un outfit íntegramente inspirado en los colores y emblemas de la Argentina. El look comenzó con un pantalón azul oscuro con detalles en celeste, combinado con una remera manga larga a tono que llevaba la inscripción “ARG” en la espalda. A eso sumó medias con referencias al país y un imponente camperón albiceleste, pensado tanto para las bajas temperaturas como para reforzar la identidad nacional.

El conjunto se completó con una bufanda que llevaba la palabra “Argentina” y zapatillas de diseño elegante y maximalista, también intervenidas con los colores patrios. Cada prenda funcionó como una declaración de pertenencia y orgullo, convirtiendo el estilismo en algo más que una elección estética.

La emoción de Valeria Mazza antes de un momento clave

En las horas previas a la inauguración, Valeria Mazza no ocultó la emoción que atraviesa a toda la familia al ver el presente profesional de Tiziano Gravier. “Estamos con mucha emoción, con mucha alegría y mucha ansiedad. Nos vamos a la ceremonia con una bandera argentina enorme y con ganas de disfrutar”, confesó.

Tiziano Gravier y Valeria Mazza

Tiziano Gravier llega a los Juegos Olímpicos como líder del ranking sudamericano 2025 en Slalom Gigante y con experiencia en el circuito de la Copa del Mundo, un recorrido que su madre destacó con orgullo. La ceremonia de inauguración no será solo el inicio de la competencia, sino también un momento cargado de emoción familiar y expectativa nacional, con un look que ya dejó en claro de qué lado late su corazón.