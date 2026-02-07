Lejos de la cocina y MasterChef, las profesiones que estudió Germán Martitegui y que nadie sabía hasta hoy

Antes de convertirse en uno de los jurados más exigentes y respetados de la televisión, Germán Martitegui transitó un camino muy distinto al que finalmente lo consagró. Mucho antes de que la gastronomía ocupara el centro de su vida, el chef había elegido una formación universitaria orientada al mundo de los negocios y las relaciones internacionales, un ámbito que poco tenía que ver con las hornallas y los sabores que hoy en día, lo caracterizan.

Germán Martitegui: un chef con formación académica de excelencia

Nacido el 16 de junio de 1966 en Necochea, provincia de Buenos Aires, Germán Martitegui creció entre recetas familiares y largas horas en la cocina de su casa, donde aprendió técnicas y mezclas de sabores observando a sus abuelas. Aunque esa pasión lo acompañaba desde la infancia, al momento de elegir una carrera universitaria optó por un rumbo más tradicional: estudió Relaciones Internacionales y Comercio Exterior en la Universidad del Salvador, perfilándose hacia un futuro profesional ligado al comercio y las finanzas.

Durante esos años universitarios surgió una oportunidad inesperada que cambiaría el curso de su historia. Un amigo le propuso armar un emprendimiento de catering y, en ese contexto, conoció a la reconocida repostera Beatriz Chomnalez. Fue ella quien lo impulsó a profundizar su formación culinaria y quien, además, lo recomendó para una experiencia laboral decisiva. Ese empujón terminó por abrirle una puerta que hasta entonces parecía apenas un interés volcado a un hobby.

La vocación, sin embargo, no fue inmediata ni sencilla de asumir. En una entrevista con el recordado programa Minuto Para Ganar (Telefe) conducido por Marley, el experto en gastronomía recordó el momento en que decidió dar el salto definitivo: “Cuando yo dije en mi casa que cambiaba mi trabajo en el banco por ir a cocinar a Bariloche, casi me matan”, reveló. La decisión implicaba abandonar la seguridad de una carrera convencional para apostar por una profesión que, en aquel entonces, no tenía el prestigio actual.

La decisión de Germán Martitegui que le cambió la vida

Sobre sus comienzos, Germán Martitegui también contó en el ciclo televisivo cómo la cocina lo acompañaba desde la niñez. “Cocinaba para todos los cumpleaños de mis primos, hacía tortas y profiteroles. Desde los 12 años, pero estudié Relaciones Internacionales y en algún momento empecé a estudiar Cocina con Beatriz Chomnalez y me dije: ‘Esto es lo mío’”, señaló el jurado de MasterChef Celebrity en su relato. “Decidí muy tranquilo: sabía que era para toda mi vida. Después seguí viajando, porque se hacían pasantías, y anduve por todo el mundo”.

Hubo un episodio puntual que terminó de inclinar la balanza hacia el arte culinario. “En aquel momento ser chef no estaba tan bien visto como ahora”, aclaró. “Tuve en el mismo día una entrevista para trabajar en un hotel en Bariloche y para trabajar en el Banco de Boston, en Comercio Exterior. Y en las dos me aceptaron”, reveló entre risas. Entre la estabilidad bancaria y el desafío de la cocina, eligió el camino menos previsible, pero el que sentía más propio.

A partir de allí, su carrera se consolidó a pasos firmes: regresó a Buenos Aires en 1994 y comenzó a trabajar junto a Francis Mallmann como jefe de cocina, experiencia que marcó su crecimiento profesional. Con el tiempo fundó el prestigioso restaurante Tegui y se transformó en una figura central de la gastronomía argentina y de la pantalla chica. Hoy, la historia de Germán Martitegui demuestra que antes del éxito y la fama hubo dudas, estudios universitarios ajenos a la cocina y una decisión llena de valentía que cambió su destino para siempre.

