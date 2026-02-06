Asi es el espectacular living con ventanales de la nueva casa de Wanda Nara

En los últimos días, Wanda Nara compartió en redes sociales diversos contenidos relacionados a una nueva etapa en su vida: mudarse a su nueva casa. Se trata de una propiedad ubicada en un exclusivo barrio de Nordelta en la que la empresaria se adentró en los detalles de su construcción, tal como lo retrató y compartió en el último año, mostrando los avances de la obra.

Y la espera terminó para la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) quien se mudó a su nueva casa, y por supuesto, no duda en mostrar los resultados de todo el labor que llevó construir su nuevo hogar. En esta ocasión, compartió la gran vista que le ofrece su living, y los detalles sobre el espacio cautivó a sus seguidores.

Con estilo lujoso y contemporáneo, así es el living de Wanda Nara

Luego del capítulo más escandaloso del Wandagate, con la confirmación del vínculo de Mauro Icardi y la China Suárez que incluyó una mudanza de la pareja a la "casa de los sueños" de Wanda Nara, la empresaria se puso como proposito construir su hogar soñado, y lo logró. Ahora es cuando disfruta de un espacio realizado de acuerdo a sus necesidades, gustos y comodidades para sus cinco hijos.

A cuenta gotas, la empresaria comparte en Instagram distintos contenidos mostrando algunos espacios de la enorme propiedad. En las últimas horas, mostró la soñada vista que le ofrece el sector del living, y la imagen cautivó a sus seguidores.

En la postal se observa grandes ventanales que dan vista al río de Tigre, que como lo había anticipado la mayor de las Nara la propiedad de 2.400 m2 de terreno cuenta con acceso al río y muelle propio. Además de observar un hermoso paisaje que brindan las embarcaciones y el reflejo de la luz natural sobre el agua, se pueden distinguir diversos detalles de la decoración.

El sofá es el gran protagonista de esta imagen, siendo amplio de líneas rectas y diseño minimalista, en tonos beige y crema, deja en evidencia que la decoración del espacio es en tono moderno pero sobrio. Frente a el se encuentra la denominada popularmente mesa ratona, tratpandose de una pieza de cristal oscuro.

La decoración se completa con una alfombra de pelo corto en tonos neutros con efectos de manchas, combinando con el sillón con sus tonalidades. Con estos detalles, Wanda Nara diseñó un espacio elegante, moderno y equilibrado, en el que combinó diseño contemporáneo con estilo minimalista. Junto a sus cinco hijos, la empresaria disfruta de su nuevo hogar, que se trasformó en su verdadero espacio soñado.