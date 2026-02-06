Adiós Benjamín Vicuña: la figura que Adrián Suar convocó para levantar el rating de El Trece

La televisión abierta argentina está en plena transformación y los canales están replanteando sus estrategias para reconquistar audiencias que migraron a plataformas de streaming y a contenidos digitales. En ese contexto, Adrián Suar —como gerente de programación de El Trece— tomó la decisión de acelerar cambios en la grilla, dejando a un lado a Benjamín Vicuña, para potenciar nuevos formatos y sumar figuras de peso que agreguen frescura y competitividad al canal.

Adiós a Benjamin Vicuña en "The Balls"

Según pudo saber este medio, una de las propuestas que está en carpeta es un talent show musical pensado para el prime time, un ciclo con dinámica participativa y atractivo masivo. Para liderar ese proyecto, Suar y su equipo mantuvieron una reunión clave con Guido Kaczka y Marcelo González, productor y socio artístico de Abel Pintos, con el objetivo de ofrecerle al cantante un rol destacado en el programa.

La idea principal sería que Pintos se incorpore no solo como un rostro llamativo, sino como referente artístico del ciclo, ya sea en calidad de jurado, mentor o figura central de la propuesta. Su presencia aportaría al canal prestigio musical y un fuerte atractivo popular, aprovechando la enorme base de seguidores que el cantante tiene en todo el país.

Una negociación estratégica entre Suar y Abel Pintos

Aunque las conversaciones avanzan, hay un factor clave que el entorno del artista y la producción televisiva tienen en cuenta: la histórica cercanía de Abel Pintos con Telefe, donde ha participado en numerosos eventos y programas especiales a lo largo de los años. Esa relación con la señal rival podría complicar o alargar las negociaciones antes de que se confirme cualquier decisión oficial.

A pesar de este desafío, la intención de Adrián Suar y la cúpula de El Trece es clara: sumar una figura que pueda generar ruido mediático y tracción de audiencia por encima de lo que vienen logrando algunos ciclos recientes que no alcanzaron los objetivos planteados por el canal.

Abel Pintos, cantante convocado como posible figura central del nuevo proyecto televisivo.

En paralelo, otra figura que se evaluó para el mismo formato fue Diego Torres, aunque compromisos laborales ya asumidos por el cantante complicaron esa posibilidad. Según trascendió, su nombre no quedó descartado del todo para futuros proyectos, aunque en esta etapa el foco principal está puesto en Pintos.

Por qué Abel Pintos sería una ficha fuerte para El Trece

Abel Pintos es uno de los artistas más reconocidos de la música popular argentina contemporánea, con una carrera sólida y un impacto significativo en varias generaciones. Su incorporación a un programa televisivo de alto perfil no solo sumaría masa crítica en términos de audiencia, sino que también podría elevar el perfil del ciclo al que se sume, tanto para el público tradicional como para quienes siguen su carrera desde plataformas digitales.

Momentos de negociaciones o reuniones entre Suar y representantes artísticos para definir fichajes.

Si se concreta, este movimiento sería uno de los más comentados del año en cuanto a pasos mediáticos entre canales tradicionales, ya que representaría un cruce de espejos entre dos de las grandes pantallas del espectáculo nacional.

La posible llegada de Abel Pintos a El Trece por decisión de Adrián Suar, se enmarca en una tendencia más amplia, no se trata solo de Benjamín Vicuña, la verdad es que, los canales de televisión abierta están buscando reforzar su parrilla con productos y figuras que puedan competir con el auge de las plataformas de streaming y la fragmentación de audiencias, recurriendo a nombres con resonancia popular para atraer atención y mercados.

BR