La separación de Facundo Arana y María Susini dio un giro inesperado, cuando comenzaron los rumores de un posible nuevo romance por parte del actor. Él habría estado intentando reconciliarse con su exesposa, pero ahora estaría comenzando un amor con una famosa que lo está acompañando en todo este momento: Gabriela Sari. Tanto ella como él tuvieron interacciones en redes sociales, lo que alertó a los usuarios, y al propio Rulo Schijman. Es así como él no dejó pasar esta situación y se pronunció al respecto.

La palabra de Rulo Schijman, tras los rumores de romance entre Gabriela Sari y Facundo Arana

Facundo Arana y María Susini anunciaron su separación a finales de enero del 2026, tras 19 años juntos y una familia de 5 conformada. El hecho sorprendió a todos los usuarios de las redes sociales, y los medios de comunicación no dudaron en investigar más a fondo los sucesos. Fue así que comenzó a aparecer el nombre de Gabriela Sari, la expareja de Rulo Schijman, en diversos de los posteos del actor. De mensajes que mostraban su complicidad hasta fotografías de ellos juntos con Donna, la hija de la actriz y el periodista, muchos comenzaron a hacer crecer los rumores de un posible romance entre ambos.

La máxima prueba habría sido una publicación de Arana, tomando un helado junto a la niña, donde expresó: “Amigos del alma y competencia de helados. La cachorra más genia del mundo. La peque actuó en dos estadios llenos. Fotógrafa: Gabriela Sari”. Ambos padres de Donna no dudaron en comentar, pero a muchos usuarios les pareció sosprechosa esa publicación y la cercanía con la actriz. Fue así que Rulo Schijman decidió pronunciarse al respecto, en sus historias de Instagram. El periodista compartió una noticia que hablaba de los rumores, con emojis sorprendido y riéndose. “Estoy sorpresa. ¿Está chequeado? Hubiésemos swingueado el año pasado”, escribió bromeando, y alejando cualquier clase de disturbio en su relación.

La publicación de Facundo Arana con Donna, la hija de Rulo Schijman y Gabriela Sari

Separaciones y nuevos comienzos

Facundo Arana, María Susini, Rulo Schijman y Gabriela Sari siempre se mostraron como celebridades con una buena relación. La primera pareja se separó a finales del 2025, y lo anunciaron a principios del 2026. Por su parte, la segunda pareja rompió su relación de 11 años, en abril de 2025. Todos ellos siguieron mostrándose unidos frente a las cámaras, y Rulo y Gabriela confirmaron que su ruptura había sido en buenos términos. Sin embargo, Arana y Susini se encontraron en otra situación, ya que los rumores y complicaciones a su alrededor comenzaron a surgir.

Rápidamente, Rulo Schijman se alejó de cualquier posibilidad de problemática, manteniéndose al margen de los dichos que comenzaron a aparecer alrededor de su expareja y el actor. Los usuarios de las redes sociales siguieron con el debate al respecto, y dieron sus puntos de vista sobre la actitud de Facundo Arana, frente a su separación de María Susini. Sin embargo, todos los protagonistas de este supuesto triángulo amoroso decidieron mantener el silencio y no alimentar lo que se dice al respecto.

