Horóscopo de hoy 9 de abril de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 9 de abril de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 89 de abril de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Día para bajar un cambio. Venís con mucha intensidad y podrías chocar con alguien por querer imponer tu ritmo. En lo laboral, mejor negociar que confrontar. En el amor, aflojá el control.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Se activa tu lado práctico y eso te favorece. Ideal para ordenar temas económicos o tomar decisiones financieras. En vínculos, alguien espera más demostración de tu parte.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu mente va a mil, pero ojo con la dispersión. Podés tener una idea muy buena si lográs enfocarte. En el amor, conversaciones pendientes salen a la luz.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Día sensible. Estás más emocional de lo habitual y eso puede jugarte a favor si lo canalizás bien. Buen momento para conectar con familia o cerrar temas del pasado.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Brillás sin esfuerzo, pero cuidado con el ego. En lo laboral, alguien puede cuestionarte y conviene escuchar. En el amor, se viene un momento de sinceridad clave.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Orden y claridad: tu combo ganador. Aprovechá para resolver pendientes y organizarte. En lo emocional, tratá de no sobreanalizar todo.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Día de decisiones. No podés seguir pateando algo importante. En el amor, equilibrio: ni ceder siempre ni imponer. Escuchá tu intuición.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Intensidad al máximo. Algo oculto puede salir a la luz. En el trabajo, mantené la calma. En el amor, pasión, pero también posibles celos.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Necesidad de aire y libertad. Si podés, cambiá la rutina. En lo laboral, evitá prometer más de lo que podés cumplir. En el amor, buscás algo más liviano.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Día clave para metas a largo plazo. Todo lo que hagas hoy suma. En lo emocional, soltá un poco la rigidez y permitite sentir.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Ideas innovadoras, pero necesitás bajarlas a tierra. Buen momento para proyectos creativos. En el amor, alguien te sorprende.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Alta intuición. Confiá en lo que sentís. Puede haber revelaciones importantes. En vínculos, tratá de no idealizar demasiado.