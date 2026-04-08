El mini look de Cruz Urcera que Nicole Neumann compartió con orgullo: “Él eligió su campera”

Nicole Neumann es de las modelos más importantes de la Argentina. Su carrera sigue creciendo entre marcas reconocidas y tendencias de la moda que se van modificando con el correr de las temporadas. Sin embargo, su vida fashionista se traslada a sus hijos, que no dudan en acompañarla en todos los eventos que participa. Es así como sembró una semilla de curiosidad sobre ellos alrededor de la moda, y que ahora dio sus frutos en el menor de todos: Cruz Urcera. El bebé eligió su propio looks y ella compartió orgullosa cómo decidió vestirse para una caminata al aire libre.

Nicole Neumann, Cruz Urcera

Cruz Urcera, un mini influencer fashionista, y el orgullo de Nicole Neumann con un look

Cruz Urcera es el hijo más chico de Nicole Neumann, y el primero que tiene con Manu Urcera, su esposo. El pequeño demostró una personalidad curiosa, en todas las historias y posteos que su mamá comprarte. Esto mismo lo llevó a ser partícipe de sesiones de fotos con la modelo y de aprender un poco de moda, en un estilo de vida fuertemente conectado con la naturaleza. Es así como fue empezando a armar sus atuendos, y provocó el orgullo de su mamá al elegir una campera fashionista.

En sus historias de Instagram, Neumann mostró un paseo al aire libre madre e hijo, donde él apuntó a un estilo más moderno y street, en comparación con los usuales boho chic de la modelo. En la postal, se veía al pequeño viendo a las plantas, con un pantalón de jean azul oscuro y unas zapatillas cómodas y altas total white. La prenda protagonista fue una chaqueta verde inglés, con un estilo universitario y detalles de una tela puffy. La misma traía un dibujo de carpincho, dejando en claro su amor por los animales y la moda. "Él eligió su campera con carpincho", escribió Nicole, orgullosa de la mirada fashionista que comenzó a aparecer en los intereses de Cruz.

El mini look que Cruz Urcera eligió para el comienzo del otoño

El amor de Cruz Urcera por los animales

Nicole Neumann busca que sus hijos tengan un estilo de vida conectado con el aire libre y la naturaleza. Ella es una de las celebridades que se aleja del consumo de la carne, y encuentra sus momentos de paz en viajes y fin de semanas en el campo. Es así como su hijo Cruz también encontró este amor, y aprende sus primeros sonidos y palabras rodeado de animales.

Desde días en sus propiedades, donde cría animales, hasta cabalgatas en sus viajes y enseñanzas de cuidado de sus perros, Cruz Urcera se rodea de mascotas que Nicole Neumann le muestra. Así, siguió los pasos de su mamá, con una crianza muy ligada a la naturaleza y lejos de la ciudad.

Nicole Neumann, Cruz Urcera

Sin embargo, en las últimas horas, demostró que no solo sigue el estilo de vida relajado de su mamá, sino también su pasión por la industria fashionista y su ojo por las prendas claves. Nicole Neumann reveló orgullosa el look que Cruz Urcera se eligió, y se robó los comentarios tiernos de todos los usuarios y los expertos de la moda. El hijo de la modelo y Manu Urcera es un mini influencer que deja en claro cómo fusionar su amor por los animales con las tendencias de la nueva temporada.

A.E