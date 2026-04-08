Las mejores fotos de Mario Massaccesi y Teté Coustarot en la India

Después de que se conocieran las fotos del viaje que compartieron por la Patagonia en los últimos días, muchos se sorprendieron por la cercanía entre Mario Massaccesi y Teté Coustarot. Sin embargo, para nada se trata de una amistad nueva: en 2017 habían viajado juntos a la India. Las imágenes de aquella escapada se conocieron a través de la cuenta oficial de Twitter de la conductora, donde mostró parte del recorrido que hicieron juntos.

Mario Massaccesi y Teté Coustarot: así fue el viaje que compartieron en la India

Durante el viaje, Mario Massaccesi y Teté Coustarot visitaron Benarés, la ciudad situada a orillas del río Ganges, y recorrieron algunos templos. También estuvieron en el Taj Mahal, convertido con el tiempo en uno de los grandes íconos de la India. El monumento recibe cada año a millones de visitantes de todo el mundo. Otra de las postales los mostró recorriendo distintos lugares en bicicleta, un medio de transporte muy habitual en la India, tanto entre turistas como entre quienes lo usan a diario para moverse de manera práctica y económica.

Mario y Teté junto a dos monjes en un templo de la India.

Las imágenes que compartieron en aquel entonces también mostraban otro costado del viaje, más ligado a lo espiritual y a la pausa. En una de ellas, Teté aparece dentro de un templo, frente a una gran figura dorada de Buda. En otra, se la ve junto a Mario sentados en el piso, acompañados por dos monjes con túnicas naranjas. Más que una simple postal turística, las fotos dejan ver una experiencia marcada por la contemplación, el contacto con la cultura local y una clara cercanía entre los dos.

Teté frente al Taj Mahal y Mario en un paseo en bicicleta durante el viaje por la India.

El segundo paso de Mario Massaccesi por la India

Años después de aquella experiencia con Teté Coustarot, Mario Massaccesi olvió a la India, pero esta vez en un contexto muy distinto. En septiembre de 2023 viajó junto a un grupo de personas acompañado por su socia y coequiper Patricia Daleiro, psicóloga y coautora de sus libros, dentro del proyecto Viajes con sentido. La propuesta, según él mismo explicó, no apunta al turismo tradicional, sino a una forma de recorrer ciertos destinos desde otro lugar, con espacio para la introspección y la conexión interior.

Entre rituales y encuentros, el recorrido toma otro ritmo, más pausado y personal.

Así lo contó el propio periodista TN después de su segundo viaje al país asiático: la diferencia entre turista y viajero, dijo, está en que el turista ve lo que el destino le ofrece, mientras que el viajero experimenta y aprende. También contó que en la India necesitaba soltar el dolor de muchos años y que ese viaje fue, para él, muy liberador. Eso también se ve en la imagen más icónica del álbum: Mario, de pie frente al Taj Mahal, con las manos juntas en posición de namaste y los ojos levemente levantados hacia el cielo.

Frente al Taj Mahal, en silencio y en modo introspectivo: la imagen más simbólica del viaje.

Mario Massaccesi, las fotos y una forma distinta de recorrer la India

Por otro lado, Massaccesi definió en el podcast Soltar para Ser a la India como un país que te desafía todo el tiempo, donde la razón se pierde y donde no cualquiera puede con esa intensidad. Sus imágenes lo confirman: también hay una foto grupal en los arcos de un templo con turistas argentinos que lo acompañaron en el viaje, y otra más íntima donde se lo ve sentado en el piso de un patio histórico, hablando con alguien.

Entre saris, miradas y cercanía: el contacto directo con la gente, uno de los ejes del viaje.

Después de la India, Mario y Patricia cruzaron a Nepal, un país que ninguno de los dos conocía, y eso también quedó registrado. Katmandú, Bhaktapur y Nagarkot fueron los tres destinos elegidos. Cada uno le dejó algo distinto: en Katmandú lo marcó el río sagrado Bagmati, donde la vida y la muerte conviven en la misma orilla; Bhaktapur lo deslumbró por su diseño, un museo de arte a cielo abierto; y Nagarkot, en pleno valle de los Himalayas, fue lo que él mismo definió como un "spa para el alma".

A la distancia, las fotos de 2017 ya no hablan solo del viaje que Mario Massaccesi compartió con Teté. También adquieren otro sentido después de su regreso a la India en 2023, cuando ese mismo destino volvió a ocupar un lugar importante en su vida, aunque desde una experiencia mucho más personal.