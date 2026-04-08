María Vázquez mostró su sillón de exterior que es tendencia: estilo campestre, artesanal y rústico

En medio del auge por volver a lo natural, María Vázquez se suma a una de las corrientes más fuertes del momento en deco exterior: el sillón de estilo campestre, donde la madera y las texturas nobles son protagonistas absolutos. Su sillón de galería no solo acompaña sus fotos, sino que se convierte en una verdadera declaración estética.

María Vázquez

María Vázquez mostró su sillón de exterior que es tendencia en 2026

El sillón de exterior de María Vázquez y Adolfo Cambiaso, construido íntegramente en madera maciza, se destaca por su impronta artesanal. Con líneas robustas, respaldo alto y apoyabrazos anchos, el diseño remite a los clásicos bancos de campo, pensados para durar y convivir con el paso del tiempo. El detalle está en los frentes tallados con formas geométricas, que aportan carácter y rompen con la rigidez del volumen.

Uno de sus mayores atributos es la terminación: la madera luce un acabado apenas pulido, con vetas visibles y un efecto levemente desgastado que refuerza su aire vintage. Esta textura, lejos de ser uniforme, suma profundidad visual y transmite calidez, algo clave en los espacios al aire libre.

Así es el sillón campestre de María Vázquez

En sintonía con las tendencias actuales, este tipo de mobiliario apuesta por materiales nobles, sin artificios, donde las imperfecciones se celebran como parte del encanto. El estilo campestre, que mezcla rusticidad con elegancia relajada, gana terreno en galerías, patios y jardines, desplazando opciones más modernas o industriales.

El sillón elegido por la modelo resume a la perfección este espíritu: es sólido, auténtico y visualmente potente, pero al mismo tiempo versátil. Funciona tanto como pieza decorativa como punto de descanso, y se integra con facilidad a entornos neutros donde predominan los blancos, los tonos tierra y las fibras naturales.

María Vázquez mostró su sillón campestre

Así, más que un simple mueble de exterior, el sillón de estilo campestre y artesanal de María Vázquez se posiciona como un ícono de esta tendencia que invita a reconectar con lo esencial y a habitar los espacios desde la simpleza y la calidez.