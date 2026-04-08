María Belén Ludueña mostró el cuarto de su hijo, Vito: dos cunas, jirafas y detalles que enamoran

María Belén Ludueña confiesa que la ansiedad es la sensación más recurrente, a días de conocer a Vito, el bebé que espera junto a su esposo, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri. “Me quedan tres o cuatro semanas. Empecé con las primeras contracciones y me puse un poco nerviosa porque quiero que nazca a término, pero hablé con mi partera, Norita, y ella me dijo que me quede tranquila. Hicimos unos ejercicios y me explicó que a partir de ahora es la recta final. Estoy casi en la semana 36 de embarazo”, aseguró a CARAS, en una entrevista en la que abrió las puertas de su casa y mostró el cuarto que le prepararon a su futuro bebé.

Ludueña, de 36 semanas, en el cuarto de Vito, que decoró con animales y en tonos claros.

María Belén Ludueña mostró cómo es el nuevo cuarto de su hijo, Vito

“Tengo fecha probable de parto para fines de abril. Voy a cumplir 40 años el 19 de abril, así que era una de esas, me sorprende”, detalló con humor María Belén. “Creo que una de las claves de este embarazo, que me parece ha sido muy saludable salvo por la acidez que siento ahora, es haber caminado todos los días 10.000 pasos a la mañana", agregó.

“Mucha gente me dice que estoy luminosa, como que Vito me trajo luz. Y creo que sí”, se sinceró Ludueña, emocionada.

Para la periodista y conductora de tv, su embarazo, además de cambios físicos, también trajo una revolución interna. “Siento que vino con mucha introspección. Y al cumplir 40 es como que de alguna manera estoy haciendo un balance de lo que fue mi vida y de lo que quiero que sea hacia adelante. Ser mamá es el desafío más grande que se me va a presentar. Siempre me imaginé siendo una muy buena por que vengo de una mamá divina”, reveló María Belén con una sonrisa.

Con dos cunas, un amplio cambiador, jirafas en sus paredes y animalitos tejidos al crochet: así es el cuarto de Vito.

Cómo fue la lucha de María Belén hasta quedar embarazada

“Congelé óvulos a los 35 porque sabía que en algún momento iba querer ser mamá. Hubo un momento en el que Jorge me dijo ¨bueno, ya es hora¨. Me veía muy entretenida con mi trabajo, acompañándolo, con una vida muy activa. Él me incentivó, me acompañó y me sostuvo también cuando las cosas no salían bien”, admitió la conductora de tv y abogada.

“A mí me pasó lo que a muchas mujeres, que me escriben y que se sienten identificadas…eso de querer que algo suceda en el momento que uno quiere y que no pase. Yo me aferré a la fe y por supuesto a mi marido. Iba a misa y pedía. Lo dejé en manos de la Virgen", detalló.

María Belén le mostró a CARAS cada detalle del divino cuarto que ideó para su bebé, que nacerá a finales de abril.

Ludueña también reveló que Vito, según lo que mostró una de las ecografías, es igual a su padre, Jorge Macri. “Jorge está feliz porque quería ser papá a sus 60 años. Y Vito tiene su nariz y su boca ¡es un mini Jorge! Sí, es tremendo, divino. Es igual a él. Es impresionante. Por supuesto que a cada ecografía que voy, lloro”, expresó la futura mamá.

"Me veo siendo una mamá moderna, enseñándole a mi hijo cosas cotidianas, pero sobre todo el esfuerzo", aseguró Ludueña.

—¿Cómo imaginás tu vida como mamá?

—Como la de una mamá súper presente, como la que tuve yo, y sin dejar de lado mis obligaciones. No quiero apresurar me a tomar decisiones antes de que nazca mi hijo porque quiero ver qué siento por ese bebé. Por ahí me quiero quedar unos meses sin trabajar y priorizar al bebé. Me veo siendo una mamá moderna, enseñándole cosas cotidianas, pero sobre todo el esfuerzo, y llevándolo a conocer distintas realidades, y que me acompañe a las actividades que hago paralelamente en la ciudad de Buenos Aires, actividades sociales.

Animalitos tejidos al crochet y otros divinos peluches esperan a Vito, al igual que su mamá.

—¿Y cómo va conectándose Jorge con Vito?

—Jorge lo calma de noche. El bebé es medio movedizo, entonces Jorge tiene como un ritual con él: le dice que tiene que estar tranquilo, que me tiene que dejar dormir y por Dios que ya reconoce su voz y se calma. Eso es tremendo, una locura. Estoy convencida que al padre lo reconoce y lo respeta ya de entrada. A Jorge lo veo como un padre súper protector, muy en el rol de educar. Él dice que va a ser pabu, porque es una mezcla de padre y abuelo. Sus hijos ya tienen 27, 25 y 22 años. Creo que vamos a ser buenos papás. Jorge educó muy bien a sus hijos y me parece que es el padre ideal para mi hijo. Este bebé trajo unión, alegría y amor a nuestra familia.

De esta forma, María Belén Ludueña mostró cómo quedó el cuarto de su futuro hijo, Vito y abrio su corazón a la revista. La periodista lleva el tramo final de su embarazo de la mejor manera, feliz, y acompañada de Jorge Macri, que tiene la misma ansiedad y ganas que ella por conocer a su bebé.

Fotos: F. De Bártolo/Perfil

Asistente de fotografía: Delfina Pitton Gara