¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 9 de agosto de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 9 de agosto de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Hoy es un día ideal para tomar la iniciativa en proyectos personales. La energía estará de tu lado para superar cualquier obstáculo. Aprovecha para dar ese paso que venías postergando.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La paciencia será clave hoy, especialmente en temas de pareja y finanzas. Evita decisiones impulsivas y busca el equilibrio entre lo que deseas y lo que realmente necesitas.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La comunicación fluye con facilidad. Es un buen momento para expresar tus ideas y aclarar malentendidos. También puedes reconectar con viejos amigos o ampliar tu círculo social.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Dedica tiempo a tu bienestar emocional. Un espacio de introspección te ayudará a tomar decisiones más conscientes. La familia te dará el apoyo que necesitas.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu creatividad está en su punto más alto. Perfecto para iniciar actividades artísticas o innovar en el trabajo. No temas brillar y mostrar lo que te hace único.

Leo

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Detalles prácticos y organización serán fundamentales. Pon orden en tus tareas y evita dispersarte. La salud podría necesitar un poco más de atención, no la descuides.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El equilibrio en tus relaciones personales será el foco. Busca el diálogo y evita confrontaciones. Un plan social o cultural te ayudará a renovar energías.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Las emociones profundas salen a la superficie. Acepta lo que sientes sin juzgarte. Esta claridad te permitirá sanar y avanzar con mayor fuerza.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Las ganas de explorar y aprender se intensifican. Ideal para planear un viaje o inscribirte en un curso. Mantente abierto a nuevas experiencias que expandan tus horizontes.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

El trabajo y las responsabilidades te llaman, pero recuerda también cuidar tu espacio personal. Un equilibrio saludable te permitirá ser más productivo y feliz.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Tu originalidad y pensamiento innovador serán tu mejor herramienta hoy. No dudes en compartir tus ideas, podrían abrirte puertas inesperadas.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La intuición está potenciada. Confía en tus corazonadas, especialmente en decisiones relacionadas con el amor y las finanzas. Un momento para conectar con tu mundo interior.