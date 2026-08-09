¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 9 de agosto de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 9 de agosto de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El domingo te pide bajar un cambio y disfrutar del presente. Una charla con alguien cercano puede ayudarte a ordenar una idea que venías dando vueltas. No quieras resolver todo de una vez.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Necesitás un día tranquilo, sin demasiados planes ni horarios. Aprovechá para descansar, comer algo rico y disfrutar de la compañía de quienes te hacen sentir bien.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Una invitación inesperada puede cambiar tus planes. Animate a decir que sí a algo diferente, aunque al principio no estés del todo convencida/o. Puede ser justo lo que necesitabas.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

El domingo te encuentra sensible y con ganas de conectar con tu gente. Una reunión familiar o una charla íntima puede ayudarte a recuperar una sensación de calma que venías buscando.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Seguís con mucha energía y ganas de disfrutar. Es un buen día para salir, hacer algo que te guste y dejarte sorprender. No necesitás planificar cada detalle para pasarla bien.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Tu cabeza ya está pensando en la semana que viene, pero hoy necesitás descansar. Tratá de no convertir el domingo en una lista de pendientes. Un poco de desconexión te va a hacer bien.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Los vínculos ocupan un lugar importante. Una conversación sincera puede acercarte a alguien o ayudarte a entender mejor qué querés en una relación. Escuchá tanto como hablás.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Hay algo que todavía no termina de cerrar y tu intuición lo sabe. No fuerces una respuesta. Dejá que el tiempo haga su parte y observá cómo evoluciona la situación.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Hay algo que todavía no termina de cerrar y tu intuición lo sabe. No fuerces una respuesta. Dejá que el tiempo haga su parte y observá cómo evoluciona la situación.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Después de una semana intensa, el cuerpo te pide descanso. Dejá las obligaciones para mañana y aprovechá el domingo para hacer algo que realmente disfrutes.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Una charla casual puede despertar una idea que venías buscando. Mantené la mente abierta y no descartes propuestas solo porque salen de lo habitual.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu sensibilidad estará especialmente presente. Rodeate de personas que te hagan bien y evitá cargar con problemas ajenos. Un momento de calma puede ayudarte a cerrar la semana con mucha más claridad.