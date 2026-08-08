La emotiva despedida del bar de la familia de Lionel Messi para Jorge Messi y la decisión que tomaron

Falleció Jorge Messi, el papá de Lionel Messi. Tras varios meses de incertidumbre sobre su estado de salud, la noticia finalmente fue confirmada y comenzaron a verse los mensajes de despedida de su entorno y allegados. Uno de los más conmovedores fue el que publicó el bar que la familia del astro argentino tiene en Rosario.

El mensaje de despedida del bar de la familia de Lionel Messi

La noticia sobre la muerte de Jorge Messi, el papá de Lionel Messi, fue un cimbronazo para todos. Si bien se sabía que el empresario atravesaba un mal momento de salud desde hacía meses, la confirmación de su fallecimiento generó muchísimo impacto. Es por eso que las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para su familia y de despedida para él.

Jorge Messi con el premio al mejor jugador del Mundial de Qatar 2022.

Uno de los mensajes más conmovedores, por más que no se tratara de un discurso extenso, fue el de Bar Vip Rosario, el negocio que pertenecía a Jorge Messi. A través de sus redes sociales, el local publicó tres palabras muy significativas, además de informar la decisión que tomaron tras la noticia del fallecimiento.

“Abrazo gigante, jefe” se puede leer en sus historias de Instagram, sobre un fondo negro, con letras blancas. Arriba de eso, marcaron la fecha en la que el padre de Lionel Messi pasó a la inmortalidad y comunicaron que, lógicamente, el bar permanecerá cerrado en el día de la fecha.

El mensaje de despedida del bar de la familia de Lionel Messi.

Así es Bar Vip, el bar de la familia de Lionel Messi en Rosario

El bar de la familia de Lionel Messi en Rosario se llama Bar Vip y es considerado un clásico de la ciudad. Según informa Diario La Capital, el negocio fue adquirido en 2010 y trajo consigo una gran inversión en remodelación y puesta a punto.

Vista área del bar de Jorge Messi.

En concreto, se trata de un bar cervecero, con capacidad para más de 350 platos, aunque sin resignar el ambiente familiar. En su cuenta de Instagram, que tiene más de 20 mil seguidores, se puede ver su menú, que abarca todo tipo de opciones, aunque siempre con una temática clara, respetando su esencia. Además, como no puede ser de otra manera, también se dejan ver sus tragos.

El bar cuenta con detalles dedicados a Lionel Messi.

De momento no existen precisiones sobre los pasos que dará el bar tras el fallecimiento de Jorge Messi, más allá de que hoy permanecerá cerrado. El mensaje que publicaron en sus redes sociales, no hace más que reflejar la cercanía y el sentimiento hacia el padre de Lionel Messi, en una despedida escueta, pero significativa.