Jorge Messi, el abuelo presente: las imágenes junto a Thiago, Mateo y Ciro que se viralizaron tras su muerte

La muerte de Jorge Messi, a los 68 años, generó una enorme conmoción en la familia de Lionel Messi. En ese contexto, este sábado 8 de agosto se viralizaron las imágenes que muestran una de sus facetas más íntimas: la de abuelo. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento en Rosario, distintas fotos de Jorge junto a Thiago, Mateo y Ciro Messi, los tres hijos de Lionel y Antonela Roccuzzo, comenzaron a circular en las redes sociales y reflejaron el especial vínculo que los unía.

La foto de Jorge Messi junto a Lionel, Celia y Thiago que se viralizó tras su muerte

Las dulces fotos de Jorge Messi con Ciro, Mateo y Thiago que se viralizaron tras su muerte

Para Jorge Messi, sus nietos ocupaban un lugar especial dentro de la familia. Thiago, Mateo y Ciro fueron llegando a su vida a medida que Lionel y Antonela construían su propia familia, primero con el nacimiento de Thiago en 2012, luego con Mateo en 2015 y finalmente con Ciro en 2018. A través de los años, los chicos compartieron distintos momentos con sus abuelos, tanto en Rosario como durante los encuentros familiares que tuvieron lugar en España y Estados Unidos.

Jorge Messi junto a Celia y sus cuatro hijos

La relación de Jorge con los hijos de Lionel también se construyó a partir de una historia familiar que comenzó mucho antes de que ellos nacieran. Antonela Roccuzzo y Lionel se conocen desde que eran niños en Rosario, y Jorge formaba parte de ese entorno desde aquellos primeros años. Con el tiempo, aquella relación entre dos familias rosarinas se transformó en una pareja, después en un matrimonio y finalmente en una familia con tres hijos.

Su última aparición pública fue en el estadio Gabino Sosa de Rosario, donde vio el partido de Leones FC —el club de la familia presidido por su hijo Matías Messi— frente a Central Córdoba por la Primera C. Jorge vio todo el partido en la tribuna junto a Matías y su nieto Tomás.

Jorge Messi y sus nietos, Thiago y Mateo

Las imágenes que ahora circulan muestran a Jorge en distintos momentos junto a los pequeños, una faceta que contrastaba con el perfil reservado que mantuvo durante buena parte de su vida pública. Mientras su nombre estuvo inevitablemente ligado a la carrera de Lionel, como su padre y representante, puertas adentro también ocupó el lugar de abuelo de una familia que creció alrededor del futbolista.

Jorge Messi y Lionel Messi

Pero Thiago, Mateo y Ciro no eran sus únicos nietos. Jorge también fue abuelo de los hijos de sus otros tres hijos, Rodrigo, Matías y María Sol. Entre ellos se encuentran Tomás Messi, hijo de Matías y ahijado de Lionel, además de Morena, Agustín y Benjamín, los hijos de Rodrigo. De esta manera, el clan familiar de Jorge se extendió mucho más allá de la familia que Lionel formó junto a Antonela.

Jorge Messi junto a sus hijos y nietos

En una de sus últimas entrevistas, la empresaria destacó precisamente la importancia que tienen los abuelos en la educación de sus hijos. En diálogo con Vogue, la influencer contó que junto a Lionel busca transmitirles a los chicos los valores que ambos recibieron de sus propias familias. El respeto por los demás, la importancia de valorar lo que tienen y la idea de que nadie es más que otra persona forman parte de esas enseñanzas.

Lionel Messi junto a sus hermanos, sus padres y Tomas Messi

Ahora, tras la muerte de Jorge, esas fotografías adquieren un significado diferente. Las imágenes junto a Thiago, Mateo y Ciro permiten recordar al hombre detrás del representante y del padre de Lionel Messi: el abuelo que formó parte de la vida de sus nietos y de una familia que, con el paso de los años, se convirtió en una de las más conocidas del mundo del deporte.