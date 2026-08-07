Horóscopo de hoy 7 de agosto de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 7 de agosto del 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 7 de agosto del 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Terminás la semana con mucha energía y ganas de resolver todo lo pendiente. Antes de acelerar, pensá bien cuáles son las prioridades. Un gesto inesperado de alguien cercano puede alegrarte el día.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El viernes te invita a disfrutar un poco más y preocuparte un poco menos. No todo depende de vos. Un plan para la noche o una charla distendida pueden ayudarte a cerrar la semana con otra energía.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu capacidad para comunicarte será tu mayor fortaleza. Es un gran día para negociar, aclarar un malentendido o proponer una idea que venías guardando. Animate a dar el primer paso.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Hay situaciones que empiezan a acomodarse y eso te devuelve tranquilidad. Aprovechá para dejar atrás preocupaciones que ya no tienen sentido y enfocarte en lo que viene.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Seguís brillando con luz propia y eso se nota en todos los ámbitos. Una oportunidad interesante puede aparecer cuando menos la esperás. Confiá en vos y no dudes tanto.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Es un buen momento para cerrar temas pendientes antes del fin de semana. Organizate, pero no caigas en la autoexigencia. A veces, lo hecho alcanza y sobra.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Los vínculos cobran protagonismo y una conversación sincera puede fortalecer una relación importante. Decí lo que pensás con calma: tu mensaje va a llegar mejor de esa manera.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tu intuición vuelve a marcarte el camino. Si una decisión no termina de convencerte, esperá un poco más. El día te dará nuevas señales para elegir con mayor claridad.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

El entusiasmo será contagioso y vas a tener ganas de hacer algo diferente. Un cambio de planes de último momento puede convertirse en una experiencia muy positiva.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Los esfuerzos de las últimas semanas empiezan a notarse. Permitite reconocer tus logros antes de pensar en el próximo desafío. También vale celebrar el camino recorrido.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Las ideas creativas aparecen con facilidad y pueden abrirte nuevas posibilidades. Compartilas con personas que sumen y no tengan miedo de pensar distinto.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

El viernes llega con una energía amable que te invita a confiar más en lo que sentís. Una coincidencia o un encuentro inesperado pueden dejarte una enseñanza para los próximos días.