¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 8 de agosto de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 8 de agosto de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El sábado te encuentra con ganas de moverte y hacer algo diferente. Aprovechá la energía para salir de la rutina, pero no te llenes de compromisos. Un plan simple puede terminar siendo el mejor.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Necesitás bajar un cambio y disfrutar sin apuro. Una comida rica, una tarde tranquila o un encuentro con alguien querido pueden ayudarte a recuperar energía.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Los mensajes y las invitaciones pueden multiplicarse. Es un buen día para reencontrarte con alguien o conocer gente nueva. Dejá que las conversaciones fluyan sin pensar demasiado.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Necesitás un poco de espacio para ordenar lo que sentís. No te guardes todo por querer mantener la calma. Una charla sincera puede ayudarte a sacarte un peso de encima.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu energía está en uno de sus mejores momentos y se nota. Es un gran día para salir, disfrutar y hacer algo que te entusiasme. No necesitás buscar la atención: va a llegar sola.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

El fin de semana te pide soltar un poco el control. Dejá algunos pendientes para después y permitite descansar. No todo tiene que estar perfectamente organizado para que puedas disfrutar.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Los vínculos serán protagonistas. Una invitación inesperada puede acercarte a alguien especial o regalarte una noche diferente. Animate a aceptar un plan fuera de lo habitual.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Algo que venías pensando empieza a tomar otra forma. No te apures a decidir: observar y esperar un poco puede darte información que todavía te falta.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Tenés ganas de aventura y necesitás cambiar de escenario. Una salida, una escapada o incluso una caminata por un lugar distinto pueden renovar por completo tu ánimo.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Dejá las obligaciones en pausa y disfrutá del tiempo libre. Venís sosteniendo mucho durante la semana y hoy necesitás recuperar energías. Permitite descansar sin culpa.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Una conversación inesperada puede despertarte una idea interesante. Prestá atención a lo que surge espontáneamente porque podrías encontrar inspiración para algo que venís postergando.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La intuición estará muy presente durante todo el día. Escuchá lo que sentís y elegí ambientes que te transmitan tranquilidad. Un gesto de cariño puede hacer que el sábado termine de la mejor manera.