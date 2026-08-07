Fanática de los brillos y el diseño, los 3 estilos de Margarita Páez con los que marca tendencia

Fito Páez no solo construyó un imperio en la música, que sigue creciendo con el paso del tiempo. Además, creó una familia con sus dos hijos, Martín y Margarita, que fueron creciendo bajo el ala de la inmensa riqueza cultural, y construyendo sus propios caminos con una marcada sensibilidad artística. Cada uno de los hijos del célebre músico argentino, con madres diferentes, marcaron su paso creativo y descubrieron una pasión diferente en la vida pública.

Margarita Páez, fruto de la relación del cantante con la reconocida actriz Romina Ricci, se mostró en redes sociales y algunas apariciones públicas como una figura con peso propio en el universo creativo y artístico, de la música y la actuación. Con una frescura natural, la joven de 22 años construyó una fuerte importancia en redes sociales, especialmente en plataformas como Instagram, donde comparte su fascinación por la estética contemporánea, la música y las artes visuales. Lejos de quedarse a la sombra de sus padres, Margarita se posiciona como una auténtica referente de estilo para las nuevas generaciones que buscan autenticidad, creatividad y audacia en cada propuesta visual.

Margarita Páez

Margarita Páez y el estilo urbano disruptivo

Margarita Páez es una de las jóvenes hijas de celebridades, que decidieron crear su propio camino, lejos de la fama de sus padres. Con la autenticidad heredada de Fito Páez y la pasión por la moda y el arte de Romina Ricchi, la actriz y musica comenzó a crear una identidad digital en Instagram, cultivando una comunidad que alcanza más de 70 mil seguidores atentos a su vida. Es por eso que, muchos expertos fashionistas, no tardaron en visualizar algunos de los looks que lucía con sus amigos o en viajes alrededor del mundo con su novio. De esta manera, la coronaron como una influencia de la estética Y2K, combinada con el vanguardista estilo coquette urbano, fusionando la rebeldía de los años dos mil con detalles románticos.

En muchas de sus postales, se observan las prendas principales esenciales para recrear esta propuesta disruptiva y que dan cátedra de cómo llevarlo a cabo dependiendo el estilo de cada uno. Entre una musculosa de brillos en color negro ideal para el juego de texturas, un clásico jean de tiro medio un sweater marrón con moño XL tejido, y unos llamativos pantalones negros con bolsillos de corazones rojos en la parte trasera, la perfección se lleva al tomar ropa básica y darle una vuelta de tuerca personal. La campera de cuero oversize suma una fuerte dosis de actitud urbana, y se vuelve uno de los favoritos para la hija de Fito Páez.

Sin embargo, para lograr este impacto visual, la elección de accesorios resulta clave, destacando los anteojos de sol envolventes y de gran tamaño. Tiene total sentido que Margarita lleve este estilo de una manera tan orgánica, ya que su propia historia de vida está ligada a la contracultura, el rock nacional y el arte experimental rioplatense. Su audacia para mezclar elementos del romanticismo clásico con el streetwear más puro refleja una personalidad que no teme romper moldes normativos ni buscar la constante provocación estética.

Margarita Páez y el estilo urbano disruptivo

La falda: la prenda favorita con la que Margarita Páez fusiona el romanticismo con lo urbano

A pesar de que Margarita Páez encuentra su comodidad con los looks urbanos, los toques románticos y delicados no quedan fuera de su guardarropas. Su estética visual tiene una prenda muy marcada en todos sus viajes y disfrutes en lugares con altas temperaturas, que terminan de consolidar su imagen en un punto donde la estética coquette y el estilo Y2K se entrelazan de manera definitiva. A través de estas elecciones, la falda corta y voluptuosa se vuelve el favorito de la actriz y musica, encontrando una comodidad única para todos sus momentos.

Una minifalda de tweed celeste con bolsillos delanteros y botones dorados, una pollera tableada negra de tiro bajo con volados y una llamativa minifalda rosa pastel fruncida con mucho volumen de efecto englobado equilibra el romanticismo con los básicos del streetwear, como remeras crop básicas en tonos oscuros o claros, generando una ruptura de la estética clásica y marcando su amor por las artes en su manera de combinación. Páez lleva esta apuesta tan audaz porque encapsula la dualidad de su entorno creativo. La falda con volados o texturas clásicas aporta la delicadeza y la teatralidad heredadas de su faceta artística familiar, mientras que las zapatillas y las medias altas inyectan la practicidad y el pulso callejero de la cultura urbana actual.

La falda: la prenda favorita con la que Margarita Páez fusiona el romanticismo con lo urbano

La elegancia de los brillos y el diseño en los 3 vestidos de Margarita Páez

El clímax de la propuesta de moda de Margarita Páez se traslada a la alta noche mediante una sofisticada estética glam futurista. En este punto de su guardarropas, la audacia del diseño de autor desplaza al minimalismo tradicional con tres vestidos que enamoran a sus seguidores y marcan la belleza dentro de la noche y las salidas elegantes. Es así como sus favoritos terminan teniendo una vuelta de tuerca brillante, con telas total glitter, o una apuesta que remarca su amor por el arte.

Por un lado, un vestido corto de lentejuelas oscuras con tirantes finos que destila un aire festivo nocturno se combina con su otra propuesta: un imponente vestido de cuello alto cubierto de paillettes espejados en bloques cuadrados de alto reflejo. Estas piezas magistrales incorporan una propuesta visual imponente basada en el brillo extremo, la rigidez estructural y el juego con la luz del flash, marcando una estética más cercana a la disco y a su faceta musical.

Por el otro lado, un osado vestido de placas geométricas rojas ensambladas con argollas metálicas superpuesto a una base negra, representan una armadura de vanguardia que canaliza la excentricidad del rock heredada de Fito Páez y la fotogenia teatral de Romina Ricci. Al igual que sus propuestas anteriores, los trajes demandan atención y juegan con texturas metalizadas, dejando en claro que la joven creadora entiende la elegancia como un hecho artístico performático.

La elegancia de los brillos y el diseño en Margarita Páez

Margarita Páez marcó su camino en la actuación y la música, y dejó en claro que es una influencia juvenil para la moda disruptiva, urbana, romántica y artística. Con un camino y nombre propio, la hija de Fito Páez encontró una forma de expresión en la industria fashionista, y demostró su más auténtica personalidad.

A.E