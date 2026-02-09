Horóscopo de hoy 9 de febrero del 2026: signo por signo, qué dicen los astros

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, lunes 9 de febrero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 9 de febrero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Arrancás la semana con mucha energía, pero ojo con irte de mambo. No todo se resuelve a los empujones. Elegí bien tus batallas y vas a llegar más lejos.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El lunes te encuentra más sensible de lo habitual. Escuchá lo que sentís antes de seguir en piloto automático. Buen día para ordenar temas personales y darte algún gusto chico.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Mil ideas dando vueltas y ganas de hablar de todo. Tratá de no dispersarte y enfocate en una sola cosa a la vez. Una charla clave puede destrabar algo laboral.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Empezás la semana con nostalgia, pero no es algo malo. Revisar el pasado te ayuda a entender mejor lo que querés ahora. Ideal para cuidar vínculos y bajar un cambio.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Lunes para tomar decisiones y hacerte cargo de lo que querés. Tenés luz propia, pero no hace falta imponerte. Si escuchás al otro, todo fluye mejor.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Arranque de semana ideal para organizarte y poner prioridades claras. No seas tan exigente con vos mismo: no todo tiene que salir perfecto desde el minuto uno.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Buscás equilibrio, pero algo te saca de eje. No huyas del conflicto: decir lo que pensás también es cuidarte. Buen día para acuerdos y charlas sinceras.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Estás intenso y perceptivo, más de lo normal. Usá esa intuición para avanzar, no para engancharte en dramas ajenos. Ideal para cerrar un tema pendiente.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Lunes con ganas de escapar de la rutina. Aunque no puedas viajar, buscá algo que te saque de lo previsible. Un plan distinto cambia el humor del día.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

La semana empieza con foco en responsabilidades, pero no te olvides de vos. Delegar un poco también es inteligencia. Buen momento para ordenar cuentas o proyectos.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Estás creativo y con ideas poco convencionales. Animate a proponer algo distinto, aunque no todos entiendan de entrada. Tu mirada puede marcar tendencia.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Sensibilidad a flor de piel. Cuidá tu energía y poné límites si algo te abruma. Un rato de silencio o música te ayuda a arrancar la semana más liviano.