Máxima Zorreguieta y la princesa Amalia se subieron a la tendencia jean wide leg para looks relajados y sofisticados

Máxima Zorreguieta y la princesa Amalia son de las royals con estilos más marcados en el continente europeo. Sus diferentes gustos por estampados y sastrería marcan un match de ambas, pero al mismo tiempo remarca los favoritos de cada una. Sin embargo, en las últimas horas, demostraron que la elegancia puede venir con un look relajado, si se eligen las tendencias correctas. Es así como marcaron su amor por el jean wide leg con el estilo prep sporty.

Máxima Zorreguieta y la princesa Amalia en los JJOO de Invierno

El match de Máxima Zorreguieta y la princesa Amalia para un look relajado: tendencia jean wide leg

Máxima Zorreguieta y la princesa Amalia compartieron otro evento protocolar, en el contexto de los Juegos Olímpicos de Invierno. La reina de Países Bajos y la heredera, junto al rey Guillermo, alentaron a las patinadoras Joy Beune, Marijke Groenewoud y Merel Conijn para la prueba femenina de patinaje de velocidad de 3 kilómetros. Para la ocasión, decidieron alejarse de sus usuales atuendos elegantes y sastreros, y optaron por un estilo prep sporty con la tendencia de los pantalones invernales.

Por un lado, la princesa Amalia optó por una campera de corte universitaria, total black, con letra y líneas delicadas en naranja, el color favorito de la realeza neerlandesa, que combinaba con sus zapatillas de la misma tonalidad. Por el otro, Máxima Zorreguieta lució un buzo naranja, con la inscripción del equipo de su país y unas botas mocha mousse. Sin embargo, ambas hicieron match al elegir la tendencia del jean wide leg. Mientras que la reina fue por un total black, la hereda optó por un azul claro, y ambas dejaron en claro cómo armar un look relajado.

La relación de Máxima Zorreguieta y la princesa Amalia: entre la moda y el entrenamiento militar

Además de su coincidencia y su pasión en común por la moda, Máxima Zorreguieta y la princesa Amalia demuestra lo unida que es su relación al momento de presentarse en eventos o prepararse para el futuro. La reina no duda en acompañar en los momentos más importantes a su hija, quien está en camino de volverse la heredera al trono. Es así como, luego de que la joven comenzara su entrenamiento militar, la argentina también se unió a las fuerzas armadas, en un día para entender a su pequeña y las responsabilidades que ella tiene.

Las redes sociales y seguidores no tardan en destacar la unión de ambas mujeres y cómo buscan siempre complementarse, ya sea en actividades como en moda. Si bien mantienen sus estilos diferentes, Máxima Zorreguieta y la princesa Amalia demostraron una vez más que pueden hacer match al momento de presentarse a un evento de importancia, y cómo utilizar las tendencias favoritas de la temporada de invierno para armar un look relajado e ideal para la realeza.

