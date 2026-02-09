Juana Repetto le dijo adiós a su panza con un tierno momento junto a sus hijos: "Despidiendo este trío"

Juana Repetto está viviendo la última etapa de su embarazo, y asegura en unos días podría dar a luz. Durante los últimos meses, no dudó en mostrar su proceso y cómo sus hijos, Toribio y Belisario, la acompañaron en los momentos más importantes. Es por eso que, en un tierno posteo, mostró un momento junto a ellos y analizó sobre todo este tiempo vivido. De esta manera, le dijo adiós a su pancita y se mostró preparada para el gran día.

El tierno momento de Juana Repetto con sus hijos y la despedida de su pancita: "Despidiendo este trío"

Juana Repetto anunció su segundo embarazo con Sebastián Graviotto, pero dejó en claro que no volverían a ser pareja y ella viviría junto a sus tres hijos. Es por eso que se volvió de las influencers que más atención le da a sus niños, y se muestra compañera de ellos en todo momento. Durante los últimos meses, Toribio y Belisario fueron su mano derecha en los diferentes eventos importantes, haciendo que su vínculo sea mucho más fuerte. Finalmente, llegó la última etapa, y ellos lo celebraron de la mejor manera.

Con un video y postales, la influencer mostró un tierno momento con sus hijos en la pileta, donde bailaban, se reían y acariciaban la pancita de ella, demostrando que estaba por llegar Timoteo. En este posteo, Repetto reflexionó sobre sus pequeños y se despidió del embarazo que la acompañó en los últimos meses. "Todo es emoción, melancolía y agradecimiento. Estamos despidiendo mi última panza, despidiendo este trío que me dio los momentos más felices de mi vida y abriéndonos a recibir al nuevo integrante y los momentos que están por venir", expresó y generó la emoción de los usuarios, quienes no tardaron en responder con mensajes emotivos.

El rol de Sebastián Graviotto en el embarazo de Juana Repetto

Los usuarios de las redes sociales no dudan en apuntar contra la relación de Juana Repetto y Sebastián Graviotto, debido a dichos que se dice sobre ambos al decidir tener un hijo sin volver a ser pareja. Es por eso que la hija de Reina Reech se pronunció y anunció que, por decisión de él mismo, Graviotto había dicho que no estaría en el nacimiento. “Con él está todo re bien, lo respeto, conozco su trabajo y está todo bárbaro. Está todo perfecto, pero no es mi decisión. Vayan al Instagram de él y pregúntenle a él todas las dudas que tienen con respecto a si está, no está, por qué, dónde y qué hace”, cerró en un video.

A pesar de las polémicas que le aparecen alrededor y los comentarios, Juana Repetto no duda en pasar momentos con sus hijos y disfrutar de la compañía de ellos en la última etapa del embarazo. Fue así que decidió decirle adiós a su pancita, dejándole un mensaje de amor y cariño a Toribio y Belisario, sus compañeros más fieles en los últimos meses.

