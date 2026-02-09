Nequi Galotti, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl en una tarde de pileta marcaron la tendencia de trajes de baño para las +65

Nequi Galotti, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl son de las amistades de celebridades más conocidas de la televisión y la industria fashionista. Las tres mujeres no dudan en participar de eventos en común, y demostrar la unida relación que mantienen. Es así como, incluso, demuestran su amor por la moda y las nuevas tendencias, marcando sus favoritos y optando por la elegancia en todo momento. Durante una tarde de pileta y té, decidieron ir por los trajes de baño y dieron cátedra de los mejores diseños para las +65.

Nequi Galotti, Teresa Calandra, Evelyn Scheidl

Nequi Galotti, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl redefinen la originalidad con los trajes de baño para las +65

Nequi Galotti, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl son fanáticas de los looks elegantes y sofisticados. En diferentes eventos, optan por la sastrería y los vestidos de gala blanco, aunque también eligen camisas de seda o combinaciones con los colores tendencia. Sin embargo, el verano lleva a que las celebridades busquen entre sus trajes de baño y conjuntos frescos, y puedan rearmar este estilo con nuevas opciones para tardes de pileta o días bajo el sol. Es así como las tres amigas dieron cátedra de los diseños para las +65, en un día íntimo de ellas.

Por un lado, Nequi Galotti y Evelyn Scheidl optaron por los trajes de baño negro, pero marcaron diferentes diseños. La conductora de televisión fue por el un solo hombro, con volados en el escote para darle un toque elegante; mientras tanto, la periodista eligió un strapless, con una tira que encerraba al cuello y terminaba en una flor en el pecho, para sostén y comodidad a la hora de nadar en la pileta. Por otro lado, Teresa Calandra se la jugó con una trikini, con diseño de romboide y combinación de texturas de colores cálidos.

Los trajes de baño de Nequi Galotti, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl

Tarde de té y amigas

Nequi Galotti, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl decidieron disfrutar del verano juntas, tras sus vacaciones por separado a la playa y sus días de trabajo en la industria fashionista. Es así como se juntaron en la casa de una de ellas, y compartieron una tarde de pileta. Tras esa jornada refrescante, se sentaron a disfrutar de la naturaleza que las rodeaba y tomaron un té con una gran variedad de alimentos para merendar tranquilas.

La tarde de Nequi Galotti, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl

Fue en este mismo lugar donde marcaron la tendencia y la originalidad de los trajes de baño para las +65. Nequi Galotti, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl son de las celebridades amigas más observadas de las redes sociales y los medios de comunicación, gracias a sus estilos similares y su huella dentro de la industria fashionista. En esta ocasión, fueron por una prenda clásica de las altas temperaturas y redefinieron las elecciones de todos.

A.E